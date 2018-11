Häfler Sauerstoffwerk: 50 Millionen Euro fließen nach Bielefeld

Gegenüber des Arminia-Bielefeld-Trainingsgeländes in Bielefeld wird gerade eine Menge Beton verbaut. Dort hat das „Sauerstoffwerk Friedrichshafen“ mit seiner 50-Millionen-Euro-Investition in den Standort Bielefeld begonnen. Es entsteht eine „innovative Luftzerlegungsanlage“, wie der Geschäftsführer des Sauerstoffwerks, Ulrich Hämerle sagt. Diese Investition hat direkte Auswirkungen auf die Zukunftssicherung des Unternehmens und trägt auch zur Arbeitsplatzsicherung bei, so Hämmerle.

Motto: „Gase sind unser Leben“

Der offizielle Grundstein ist gelegt. So unsichtbar das Firmengelände auch ist – in Zukunft wird die Anwesenheit des Sauerstoffwerks Friedrichshafen, das unter dem Motto arbeitet: „Gase sind unser Leben“, in der Stadt Bielefeld weithin zu erkennen sein. Denn die Luftzerlegungsanlage besteht unter anderem aus einem 43 Meter hohen Turm, der sich intern „Coldbox“ nennt. Mit der Investition erhofft sich die Firma „"mehr Unabhängigkeit und Stärke“, wie es Geschäftsführer Ulrich Hämmerle erklärt. Mit der Anlage wird das eigene Produkt selbst hergestellt, „wir sind dann nicht mehr auf andere Unternehmen angewiesen“, sagt Hämmerle.

Die Luftzerlegungsanlage trennt Stickstoff, Sauerstoff und das Edelgas Argon, die einen Anteil von 78, 21 beziehungsweise 0,9 Prozent an der Luft haben. Der Rest verteilt sich auf Kohlendioxid, Wasserstoff und diverse Edelgase. Die Gase werden verflüssigt und am Ende in Vakuumbehälter abgefüllt. So gehen sie in den Verkauf.

Hoher Bedarf

Vom Handwerksbetrieb bis zum Großindustriebetrieb reicht der Kundenstamm. Industrie, Lebensmittelbranche, Medizin und Pharmaunternehmen sind die Hauptabnehmer. „Gase sind schließlich überall“, erklärt der Geschäftsführer, „man braucht sie in Krankenhäusern, für die Chips-Tüten, für Käseverpackungen, Joghurt-Becher oder in der Fischzucht.“ Mal ist es Sauerstoff, mal Stickstoff, der gebraucht wird. Mal sind es Gemische.

Im Dezember 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die Anlage Anfang 2020 in Betrieb gehen. Bis dahin wird das Unternehmen auf dem 33 000 Quadratmeter großen Gelände in Oldentrup vermutlich knapp 20 Mitarbeiter haben. Laut örtlichem Geschäftsführer Wolfgang Schwab sind es aktuell 13 Mitarbeiter. Er gibt zu Bedenken, dass allein durch die Anwesenheit des Unternehmens und die eigene Produktion um das Werk herum weitere Arbeitsplätze entstehen würden, zum Beispiel in Speditionen. „Alle zwei Stunden verlässt hier durchschnittlich ein 40-Tonner das Gelände“, sagt Hämmerle. 90 Millionen Kubikmeter Gase werden jährlich produziert und ausgeliefert.

Unternehmen erwartet Stärkung

Die Verantwortlichen von Stadt und Wirtschaft finden die Großinvestition vorzüglich für die Stadt. IHK-Hauptgeschäftsführer Niehoff sieht darin ein „gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Bielefeld“, vor allem, weil mal wieder ein Industriebetrieb Geld in die Hand nimmt. Oberbürgermeister Clausen lobte den „unternehmerischen Mut“ des Werks. Die Geschäftsführer ihrerseits verteilten Lob an die Verwaltung, die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft und die Bezirksregierung. Seit 2000 hat das Sauerstoffwerk Friedrichshafen seinen nördlichen Standort in Bielefeld, seitdem sei man hier immer hilfsbereit gewesen. „Wir fühlen uns hier sehr willkommen und gut aufgehoben“, sagt Hämmerle. Von Bielefeld aus wird der gesamte Markt nördlich von Frankfurt bedient.

Für das Hauptwerk in Friedrichshafen habe diese Investition ebenfalls Auswirkungen. Es trägt laut Ulrich Hämmerle zur Stärkung des Unternehmens bei, viele Dinge werden auch von Friedrichshafen geregelt, was in Bielefeld geschieht und die Arbeitsplätze würden durch dieses Projekt ebenfalls sicherer werden.