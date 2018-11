Häfler Saisonauftakt zur Hallenfaustballsaison 2018/19

Am nächsten Wochenende starten die Wettkampfteams der Faustballabteilung im VfB Friedrichshafen in die neue Spielzeit. „Konsolidierung“ lautet das Motto der Häfler. Beide Teams wollen sich laut Vorschau in ihren Ligen etablieren und möglichst frühzeitig aller Abstiegssorgen entledigen. Für die Regionalligamannschaft geht es zum Saisonstart in den Norden der Landeshauptstadt.

In Stuttgart-Stammheim treffen die Häfler auf den TSV Schwieberdingen und Gastgeber TV Stammheim. Beide Gegner haben bereits einen Spieltag absolviert. Mit jeweils einem Unentschieden und einer Niederlage fiel der Start zwar verhalten aus, beide Niederlagen resultierten jedoch aus den Spielen gegen den Ligafavoriten TSV Gärtringen. Das alles interessiert die Häfler allerdings nur am Rande. Ein sicherer Mittelfeldplatz ist das erklärte Saisonziel der VfB-Faustballer. Der Grundstein dafür soll mit einem guten Auftakt am Sonntag gelegt werden. Spielbeginn in Stammheim ist um 14 Uhr.

Nach sechs Jahren in der Faustball-Bezirksliga schaffte die VfB-Reserve im vergangenen Jahr den Aufstieg in die Landesliga. Am Sonntag starten die Häfler als Aufsteiger mit Heimrecht in die Hallensaison. In der Bodenseesporthalle stehen zwei Partien gegen die TG Bad Waldsee und den TSB Ravensburg auf dem Programm.

Der VfB geht zwar als Außenseiter in die Partien. Vor überwiegend heimischem Publikum will man jedoch unbedingt die ersten Punkte einfahren. Damit soll der Grundstein für den Klassenerhalt gelegt werden, der in der neuen Spielzeit oberste Priorität hat. Spielbeginn in der Bodenseesporthalle ist um 10 Uhr.