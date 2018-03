Das Reparatur-Café im Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ in der Paulinenstraße 2 öffnet am Montag, 5. März, erstmals seine Türen. Es ist eine Anlaufstelle für alle, die tragbare Alltagsgegenstände reparieren wollen und dabei Hilfe brauchen. Jeden ersten Montag im Monat öffnet es von 14 bis 17 Uhr. Zur Eröffnung am Montag, 5. März sind alle Bürger eingeladen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Schon sehr neugierig sind die Verantwortlichen des Reparatur-Cafés, die in den vergangenen Monaten mit viel Herzblut dabei waren, alles zu organisieren, auf die Resonanz der Bürger. „Wir sind sehr gespannt, wie viele Bürger das Reparatur-Café nutzen werden, um defekte Gegenstände wieder instandzusetzen. Wir haben alle viel Spaß am Reparieren und freuen uns über viele Besucher“, so Günter Wolff, Leiter des Reparaturteams.

Bevor es am 5. März losgehen kann, mussten Lötkolben, Schraubenschlüssel und vielerlei andere Geräte besorgt werden, um damit die defekten Gegenstände reparieren zu können. Dank der Unterstützung der Firma Layer in Tettnang und der Firma Hensoldt in Immenstaad ist das Reparatur-Café nun gut ausgestattet.

BUND hatte die Idee

Entstanden ist das Reparatur-Café für Friedrichshafen aus einer Idee des BUND Friedrichshafen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichshafen, der Abteilung Umwelt- und Naturschutz sowie dem Seniorentreff „Haus Sonnenuhr“ wurde nach einem geeigneten Raum gesucht. Fündig wurden die Organisatoren im Haus Sonnenuhr, der von der Stadt für das Reparatur-Café zur Verfügung gestellt wird.

Zur Eröffnung sprechen Thorsten Philipp, Vorstand des BUND Ortverbands, und Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Familie und Sport. Im Anschluss wird der Leiter des Reparaturteams, Günter Wolff, darüber informieren, wie das Reparatur-Café in der Praxis funktioniert.

Wer möchte, kann bereits am Eröffnungstag seine defekten Alltagsgegenstände mitbringen, um sie gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern wieder flott zu machen. Die Reparaturen sind bis auf das Material kostenlos. Der BUND freut sich über eine Spende. Es darf aber auch einfach nur mal reingeschnuppert werden.