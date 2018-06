Häfler PSG feiert zehn Jahre Mädchenfußball

Spaß oder Erfolg? Was ist im Sport heutzutage wichtiger? Meist kommt das eine mit dem anderen und Spaß und Erfolg halten sich somit die Waage. Die fußballbegeisterten Mädchen der PSG Friedrichshafen scheinen dies zu bestätigen. Vor exakt zehn Jahren versammelte „Mr. PSG Mädchenfußball“, Pit Dressler, wie er von Pressereferent Jörg Beier genannt wird, vier Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren. Heute sind bei der PSG etwa 70 Fußballerinnen aktiv – aufgeteilt auf Mannschaften der E-, D-, C- und B- Jugend.

Es ist Pit Dressler anzusehen, dass er stolz ist auf das, was er am Seemoser Horn in den vergangenen Jahren erreicht hat. Der in wenigen Tagen 47-Jährige dürfte aber auch wissen, dass ohne seine Familie vieles sehr viel schwerer wäre. Denn Pits Frau Andrea ist die Jugendleiterin einer Abteilung, deren Teammitglieder nur Jugendliche sind. Und die Töchter Meike (18), Julia (15) und Emily (13) spielten, spielen oder werden im Fall der 13-Jährigen bald eine Rolle spielen. „Der Vater war der Trainer, die Schwester hat gespielt – da blieb mir gar nichts anderes übrig“, lacht Mittelfeldakteurin Julia, die seit den zu Beginn erwähnten zehn Jahren gegen den Ball tritt.

Teamsport ist wichtig

Der Spaß sei sofort da gewesen „und ist auch immer geblieben. Wobei der Erfolg mit dem Team und die Erfahrung, die man mit ihm macht, genauso wichtig sind“, sagt die Schülerin des KMG, die von ihrer Schwester Schützenhilfe erfährt. „Ich spiele seit 14 Jahren, und der Teamsport ist das, was unseren Sport ausmacht“, so die erst vor Kurzem 18 Jahre alt gewordene Schülerin, die ebenfalls das KMG besucht, allerdings nur noch dieses Jahr. Von der PSG gen Tettnang ist Meike, die sich weiterhin der E-Jugend der PSG annimmt, schon 2011 gewechselt. „Mit den B-Juniorinnen bin ich in die Bundesliga aufgestiegen, mittlerweile spiele ich bei den Frauen in der Oberliga“, erzählt die Stürmerin, die außerdem noch Schlagzeug spielt, während Julia lange Zeit Geige gespielt hat.

Stürmerin ist auch Daniela Bussek, die das GZG besucht und auch seit Beginn des PSG-Mädchenfußballs am Seemoser Horn mitmischt. Der 16-Jährigen fallen zuerst die Meisterschaft in der Kreisstaffel mit den D-Juniorinnen sowie ihre derzeitige Spitzenposition in der Torschützenliste der B-Juniorinnen-Kreisstaffeln ein. Die Meisterschaften mit den D- und C-Juniorinnen, jedoch vor allem mit den Mädchen der C-Altersklasse in der Leistungsstaffel sind denn auch die Erfolge, die Andrea Dressler zuerst nennt, der Jugendleiterin sind die neun Trainer in Diensten der PSG aber ebenso erwähnenswert.

Turniere im In- und Ausland

Und auch die Aktionen abseits des Spielfelds prägen das Vereinsbild, ob nun das jährliche Fußballcamp am Aka, Turniere, die im In- und Ausland gespielt werden, Hüttenaufenthalte auf der PSG-eigenen Hütte in Dalaas, Fahrten nach Freiburg zum dortigen Frauen-Bundesligisten oder die anstehende Weihnachtsfeier. „Viele Spielerinnen finden es aber auch toll, dass sie im Verein viele Freundinnen gefunden haben, mit denen sie sich gerne treffen, um zusammen Fußball zu spielen“, ergänzt Andrea Dressler.

Jörg Beier, dessen Tochter Alexandra dem runden Leder nachjagt, will den 7. Friedrichshafener FitnessCup in der Bodensee-Sporthalle am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Februar 2016, erwähnt wissen. „An diesen Tagen wollen wir auch wieder das Thema gesunde Ernährung in den Vordergrund stellen.“

C-Lizenz-Trainer Pit Dressler musste sich nur zu Beginn nach fußballbegeisterten Mädchen umschauen, „danach sind sie eigentlich von alleine gekommen. Das war ein stetiges Anwachsen unserer Mitgliederzahl“. Dem ehemaligen A-Jugend-Spieler des FV Biberach sind die Unterschiede zwischen Frauen- und Männerfußball bekannt („Es gibt kein ständiges Hinterfragen, man hört viel seltener Vorwürfe, sie schauspielern nicht.“), in der Soccerbox am Aka messen sich die B-Juniorinnen des Öfteren mit den Studenten der ZU. „Und unsere Mädchen sehen da gar nicht so schlecht aus. Während es die Studenten mit Einzelaktionen versuchen, wird in unseren Reihen mehr kombiniert.“ Und Andrea Dressler ergänzt: „Unsere guten Spielerinnen spielen zumeist in der nächsthöheren Altersklasse mit. Wobei Esther Sittel auch im MTU-Leistungszentrum aufgenommen wurde.“

Die Jugendleiterin verrät außerdem, dass es bei der PSG in der kommenden Saison auch eine A-Jugend geben wird, so dass die Spielerinnen nach ihrer B-Jugendzeit nicht unbedingt den Weg nach Immenstaad oder Tettnang gehen müssen.

Die PSG-Teams in der Saison 2015/16 und ihre Trainer: B-Juniorinnen (Jahrgang 1999 bis 2002), C-Lizenz-Trainer Pit Dressler; Co-Trainerin Sabine Dauner, C-Juniorinnen (Jahrgang 2001/2002), Trainer Thomas Walser und Michael Fischer, D-Juniorinnen (Jahrgang 2003/04/), Trainer Marco Fischer und Falk Baur, E-Juniorinnen (Jahrgang 2005-2009), Trainerin Meike Dressler, Trainer Joe Martin und Markus Böse