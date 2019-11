Häfler Projekte profitieren wieder von „Helfen bringt Freude“

Schwer verletzt worden ist am Freitagmorgen ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Tuttlingen bei einem Unfall zwischen Aldingen und Trossingen. Der vermutliche Verursacher floh nach dem Zusammenprall gegen 6.30 Uhr. Er befreite sich selbst aus seinem Fahrzeug, rannte davon und wurde nach einem Hinweis gegen 9.45 Uhr in Aldingen an der B 14 schwer verletzt angetroffen – alkoholisiert. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter auch Suchhundestaffeln und ein Polizeihubschrauber, waren im Einsatz.