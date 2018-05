Häfler OB verteidigt Position im ZF-Streit

Es war nicht einfach, einen Termin für das Jahresinterview mit Andreas Brand zu bekommen. Man darf davon ausgehen, dass das Thema ZF-Vorstandsvorsitz Friedrichshafens Oberbürgermeister um die Jahreswende viel Zeit gekostet hat. Im Gespräch mit Martin Hennings hat Brand dann nicht nur seine Position zum Verhältnis von Stiftung und Stiftungsbetrieben erläutert, sondern auch erklärt, dass er Keynesianer ist und ob die Blaue Blume eine Zukunft hat.

Nach der Weihnachtsruhe und mit ein paar Tagen Abstand: War der Rückzug des Vorstandsvorsitzenden Stefan Sommer der einzige Weg, um die Krise an der Spitze von ZF zu beenden? Wären nicht auch Schritte aufeinander zu möglich gewesen?

Ich denke, zu dem Thema ist inzwischen alles gesagt und geklärt. Wir blicken jetzt nach vorn, im Interesse der Mitarbeiter, des Unternehmens und der Aktionäre.

Mit Wolf-Henning Scheider hat bereits am Donnerstag der neue ZF-Chef seine Arbeit aufgenommen. Der richtige Mann am richtigen Platz?

Mit Wolf-Henning Scheider erhält ZF einen umsichtigen und dynamischen Unternehmenslenker. Wolf-Henning Scheider denkt strategisch und nachhaltig und weiß, den Blick gezielt in die Zukunft zu richten und große Herausforderungen zu meistern. Ich freue mich, dass es dem Aufsichtsrat gelungen ist, eine Führungspersönlichkeit mit herausragender Expertise und besten Empfehlungen für die ZF Friedrichshafen AG zu gewinnen.

Rund um das Ende der Amtszeit Sommers ist auch in den Medien die Konstruktion der Häfler Stiftungsbetriebe hinterfragt worden. Verstehen Sie diese Kritik? Und denken Sie, dass im Verhältnis von Stiftung, Konzernen und den beteiligten Gremien strukturelle Veränderungen oder zumindest Klarstellungen nötig sind?

Es gibt klare Regeln, in Statuten und Satzungen, vor allem auch im Aktienrecht und im GmbH-Recht. Wir haben uns immer daran gehalten. Das Verhältnis von Gesellschaft und Gesellschaftern ist normiert und von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Weil Stiftungen für die Ewigkeit angelegt sind, sind Regeln und Rahmenbedingungen dort auf besonders lange Sicht festgeschrieben. Auch deshalb sind Stiftungsunternehmen in Deutschland so verbreitet und erfolgreich. Mir kam in der Diskussion der letzten Monate zu kurz, dass Stiftungsunternehmen in ganz besonderem Maße die Möglichkeit haben, langfristig zu planen und zu handeln. Viele ZF-Übernahmen von Sachs bis TRW haben gezeigt, wie gut das Zusammenspiel von Gesellschaft und Gesellschaftern funktioniert.

Nun gibt es in Mittelbiberach jemanden, der das von Ihnen so positiv beschriebene Konstrukt grundsätzlich ins Wanken bringen will. Eben hat die Stadt Albrecht von Brandenstein-Zeppelin die von ihm im juristischen Streit um die Rechtmäßigkeit der städtischen Kontrolle über die Zeppelin-Stiftung beantragte Akteneinsicht gewährt.

Die Akteneinsicht ist ganz allgemein gewährt worden, auf Grundlage der dafür gültigen Gesetze, die für jedermann gelten. Diese Akteneinsicht erfolgt also unabhängig vom Verwaltungsgerichtsverfahren. Dort klagt er gegen das Land-Baden-Württemberg und gegen eine Entscheidung des Regierungspräsidiums, die die Position der Stadt in Bezug auf die Stiftung in allen Punkten gestärkt hat. Seit über einem Jahr fehlt die Begründung für diese Klage, obwohl der ursprüngliche Antrag sehr ausführlich erläutert war. Auch der erneute Blick in die Akten ändert nichts an der Sachlage: Wir gehen davon aus, dass die Klage unzulässig ist und sehen der Entscheidung des Gerichts sehr gelassen entgegen.

Auch wenn das Jahr 2018 nicht mehr ganz taufrisch ist: Was erwartet Friedrichshafen im neuen Jahr?

Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind unverändert sehr gut. Von der großen Politik erhoffe ich mir schnelle Regierungsfähigkeit in Berlin, die sich um Inhalte kümmert, die in der Zukunft liegen, und nicht nur Bestehendes bewahrt. Für die Stadt Friedrichshafen geht’s darum, nach Abschluss der Haushaltsdebatte mit Nachdruck und unter Einbeziehung der Bürger all die Projekte umzusetzen, die umsetzungsreif, finanzierbar und leistbar sind. Bei allen Wünschen und Erwartungen dürfen wir uns vom momentan sehr guten finanziellen Niveau nicht täuschen lassen. Ich bin zwar kein Volkswirt, aber bekennender Keynesianer (Anmerkung der Redaktion: John Maynard Keynes war ein britischer Ökonom und Politiker des 20. Jahrhunderts). Der lehrt, dass die öffentliche Hand antizyklisch in der Krise investieren soll, aber auch, sich in Hochphasen eher zurückzunehmen. Zugleich wünsche ich mir, dass es uns gelingt, in der Stadt weiterhin eine Diskussions- und Streitkultur zu pflegen, die es erlaubt, sich danach auch noch in die Augen sehen zu können. Es haben nicht immer die recht, die am lautesten sind.

Denken Sie bei allem dem vor allem an ISEK, das Integrierte Stadtentwicklungskonzept?

Nicht nur, aber auch. ISEK hat sehr viele gute Idee gebracht. Nun gilt es, sie zu priorisieren und dann abzuarbeiten. Wir haben jetzt den Uferpark, den Stadtbahnhof und die Friedrichstraße im Blick. Ein großes Thema. Und man kann einfach nur eine begrenzte Anzahl Bälle in der Luft halten. Bevor wir Enttäuschungen erzeugen, müssen wir klar sagen, dass dieses oder jenes im Moment nicht geht. Leistbarkeit hängt an der Stelle übrigens nicht nur an der Verwaltung, sondern auch an Firmen, die wir zur Umsetzung brauchen, und am Thema Bürgerbeteiligung, die genügend Zeit braucht für gute Ergebnisse.

Ein Thema, das vielen am Herzen liegt, ist die Zukunft der Museen und damit verbunden die Zukunft des Hinteren Hafens. Wann sehen wir hier Fortschritte?

Wir streben nach wie vor einen Grundsatzbeschluss zum Museumskonzept im ersten Halbjahr 2018 an.

Was wird denn da drin stehen? Quadratmeter, Kosten?

Wir brauchen Aussagen zu Standorten und Flächenbedarfen. Für Kostenschätzungen oder architektonische Entwürfe ist es noch zu früh.

Wird das Dornier-Museum Teil des Konzept sein?

Wir sind in Gesprächen mit der Familie Dornier und haben Vertraulichkeit vereinbart. Das respektiere ich.

In welche Richtung solle es denn bei der Messe gehen, falls der drohende Verlust des Umsatzbringers Outdoor Wirklichkeit wird?

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zu laufenden Verfahren nichts sagen kann. Ganz grundsätzlich halte ich mich auch hier an die Regel, dass das operative Geschäft von der Geschäftsführung verantwortet und erklärt wird.

Das gilt auch für den Flughafen?

Natürlich. Er hat von den beiden kommunalen Gesellschaftern Stadt und Landkreis ein ganz hervorragendes Fundament bekommen, um zeitnah innerdeutsche Verbindungen wieder aufzubauen. Und einen exzellenten Rahmen zur Teilentschuldung. Jetzt ist der Flughafen am Zug.

Was ist eigentlich der Stand der Dinge im Fallenbrunnen? Man hat den Eindruck, da geht es nicht so recht voran.

Das stimmt nicht. Da ist Bewegung drin. Die Erweiterung der DHBW läuft, die Mittel für das Regionale Innovations- und Technologietransferzentrum RITZ sind freigegeben, der Wettbewerb für ein Wohnbauprojekt der SWG läuft. Gesamtvolumen aller drei: um die 30 Millionen Euro. Die von manchen geschürte Erwartung, dass dort in zwei oder drei Jahren alles bebaut ist, war nie realistisch.

Sie selbst haben die Idee einer großflächigen Wohnbebauung im Areal ins Spiel gebracht. Ist die noch aktuell?

Wenn man überlegt, wo der Stadt Flächen gehören und wo wenig Widerstand von Anwohnern zu erwarten ist, dann natürlich. Es gibt aber noch kein fertiges Konzept, wir wollen jedoch den besonderen Charakters des Gebietes im Blick behalten.

Hat die Blaue Blume im Fallenbrunnen eine Zukunft?

Beschlusslage ist, dass es für das Projekt an der Stelle eine zeitliche Befristung gibt. Hinzu kommt aktuell, dass die Blaue Blume einen Antrag vorgelegt hat, der von der Stadtverwaltung genehmigt wurde, und dann hat die Blaue Blume etwas anderes gemacht. Es gibt viele Bürger, die von uns mit Blick auf das Baurecht den gleichen Umgang mit Ausnahmeregelungen und Befreiungen fordern. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben hier auch die Pflicht und Sorge der Gleichbehandlung.

Alle Welt redet von Digitalisierung. Die hat auch die Stadtverwaltung erreicht, oder?

Seit eineinhalb Jahren befassen wir uns besonders intensiv mit dem Thema unter dem Schlagwort „fn.digital“. Unser Ziel dabei: einfach, schnell und sicher. Dabei geht es zum einen darum, interne Abläufe weiter zu digitalisieren und damit zu verbessern und beschleunigen. Für den Bürger ist die zunehmende Digitalisierung vor allem daran spürbar, dass immer mehr Dienstleistungen des Rathauses online nutzbar sind. Da ist aber noch mehr möglich. Ich kann heute den Weg jedes Päckchens digital verfolgen. Warum nicht auch den Weg meines Antrages?

Wenn alles schneller und mit weniger Akten geht, braucht das Rathaus dann auch weniger Mitarbeiter?

Das glaube ich nicht. Es kommen ja viele neue Aufgaben hinzu. Denken Sie nur an die Internetpräsenz, an soziale Medien, an Datensicherheit und veränderte Anforderungen und Ansprüche an Verwaltungen.