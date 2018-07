Auch am dritten Wettkampftag des oberschwäbischen Turnathlons haben die Nachwuchsturner der Turnerschaft Friedrichshafen ihre starke Leistung bestätigen können. Laut Pressemitteilung sicherten sie sich viermal den Gesamtsieg und holten insgesamt sieben Medaillen.

Am 8. Juli fand der dreiteilige Turnathlon des Turngau Oberschwaben in Kressbronn mit einem Kürwettkampf seinen Abschluss. Wie bereits zwei Wochen zuvor in Wangen maßen sich Turner aus neun Vereinen an den Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren, Minitrampolin und Reck. Alle Teilnehmer gaben ihr Bestes, da dieser letzte Wettkampftag zugleich über das Gesamtergebnis des Turnathlons entschied.

Die Turnerschaft Friedrichshafen war mit elf Turnern in den Altersklassen E7, E8, E9 und D10 am Start und sicherte sich in der Tageswertung neun Podestplätze. In der Gruppe E7 (neun Teilnehmer) erreichte Peter Tobias mit 31,7 Punkten Platz eins, dicht gefolgt von Samuel Graf mit 30,2 Punkten.

Drei Podestplätze bei der E8

In der Altersklasse E8 (zehn Teilnehmer) verteidigte Aurélien Mingstein seinen ersten Platz souverän mit 51,4 Punkten, Simon Schwimmer (44,1) und Elias Lucarelli (41,9) erreichten die Plätze zwei und drei. In der Altersklasse E9 (15 Teilnehmer) konnten die Turner der Turnerschaft ebenfalls punkten. Levin Zemek schaffte mit 47,5 Punkten erneut den Sprung aufs Siegerpodest, Platz drei ging an Valentin Geisler (41,1). Maximilian Roizman (Platz vier) und Waldemar Merk (Rang acht) komplettierten das tolle Ergebnis.

Und auch am Nachmittag hätte es für die Häfler Turnerschaft nicht besser laufen können: In der Gruppe D10 (14 Teilnehmer) erturnte Maarten Haller sich mit 45,9 Punkten den Sieg, dicht gefolgt von seinem Mannschaftskameraden Julius Nolle (43,2).

Groß war die Freude nach der Bekanntgabe der Gesamtergebnisse über die drei Wettkampftage: Die Häfler Turner erreichten in allen drei E-Kategorien und in der D10 den Meistertitel dieses Oberschwäbischen Turnathlons – Peter Tobias (E7), Aurélien Mingstein (E8), Levin Zemek (E9) und Julius Nolle (D10). Auf dem Siegertreppchen standen zudem drei weitere Turner: Elias Lucarelli (E8) und Valentin Geisler (E9) sicherten sich einen tollen zweiten Platz. Maarten Haller (D10) schaffte ungeachtet seiner verletzungsbedingten Einschränkung am ersten Wettkampftag in der Gesamtwertung den Sprung auf Platz drei. Trotz guter Leistungen nicht in die Gesamtwertung aufgenommen wurden Samuel Graf (E7) und Simon Schwimmer (E8), da sie am ersten Wettkampftag nicht hatten teilnehmen können.