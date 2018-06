Schüler der Musikschule Friedrichshafen sind beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich gewesen. Alina Huber, Verena Seyboldt und Vinzenz Wolpold ergatterten sich mehrere Plätze unter den besten Drei.

Alina Huber erreichte in der Altersgruppe IV auf dem Saxophon mit 20 Punkten den dritten Preis. In der Kategorie Duo Kunstlied sicherten sich Verena Seyboldt und Vinzenz Wolpold in der Altersgruppe VI mit 22 Punkten den zweiten Preis. Zusätzlich schloss Vinzenz Wolpold seine Teilnahme in der Kategorie „Trompete“ Solo mit 19 Punkten und dem Prädikat „mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ ab, wie die Stadt in einem Bericht mitteilt.

„Ich bin stolz auf die Leistung der drei Schüler und ihrer Lehrerkräfte. Bekannte und erfolgreiche Künstler bis hin zu Anne-Sophie-Mutter haben schon an früheren Bundeswettbewerben teilgenommen. Dies dokumentiert das hohe Niveau des Bundeswettbewerbs. Die Teilnehmer, die Jury und das Publikum erlebten bei den Wertungsspielen professionelle Leistungen“, so die Musikschulleiterin Sabine Hermann-Wüster.

Seit vielen Jahren als Musiker aktiv

Alina Huber, die sich in ihrer Altersklasse mit dem Saxophon den dritten Platz sicherte spielt seit sieben Jahren Saxophon und ist Mitglied im Jugendblasorchester Friedrichshafen. Ihre Musikschulausbildung begann sie vor zwölf Jahren in der Musikalischen Früherziehung und mit Blockflötenunterricht. Huber war schon mehrfach bei Wettbewerben sowohl als Solistin als auch als Mitglied im Jugendblasorchester erfolgreich. 2016 erspielte sie sich zusammen mit ihrer Klavierpartnerin beim Bundeswettbewerb in der Kategorie „Duo Saxophon und Klavier“ einen dritten Preis.

Verena Seyboldt und Vinzenz Wolpold erhielten wie Alina Huber schon mehrere Preise in verschiedenen Wettbewerbskategorien. Die 18-jährige Abiturientin Verena Seyboldt singt seit ihrem vierten Lebensjahr, zunächst im Kinderchor der katholischen Kirche dann folgten verschiedene Schulchöre des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Seit 2013 nimmt sie Gesangsunterricht. Seit sie sieben Jahre alt ist spielt Verena Seyboldt Violine an der Musikschule in Friedrichshafen. Zusätzlich nimmt sie seit April 2015 auch Klavierunterricht. Vinzenz Wolpold wurde im März in Friedrichshafen mit dem Sonderpreis der Sparkasse für sein sehr erfolgreiches Engagement beim Regionalwettbewerb ausgezeichnet. Er nahm mit zwei verschiedenen Instrumenten gleich in drei Wertungen teil.

„Wenn ein Teilnehmer im Bundeswettbewerb gleich mit zwei Instrumenten vertreten ist, erfordert dies viel Können, Einsatz und gute Nerven“, so Sabine Hermann-Wüster. Vinzenz Wolpold ist 19 Jahre alt und hat vor einem Jahr sein Abitur abgelegt. Mit dem Trompetenspiel begann er mit acht Jahren. Seit fünf Jahren habe Wolpold zusätzlich Klavierunterricht und in dieser Zeit ein beachtliches Niveau erreicht. Er ist ebenfalls mehrfacher Preisträger beim Wettbewerb sowohl mit der Trompete als auch als Pianist. Sehr häufig tritt er als Solist im Orchester und mit dem Trompetenquartett der Musikschule auf.

Für die Endrunden des diesjährigen Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ in Lübeck haben sich 2600 Musikerinnen und Musiker qualifiziert. Sie musizierten in 1700 Wertungsspielen vor den 23 Jurygremien.