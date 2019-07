Häfler mit Migrationshintergrund sollen mitreden

Seit einigen Tagen fallen im Häfler Stadtbild Plakate auf, die freundliche und sympathische Gesichter mit Slogans zum Thema Integration und Vielfalt zeigen: „Weil es mehr Respekt und weniger Ungleichheit braucht“, „Kulturkreise sind dazu da, Schnittmengen zu finden“, „Verschieden sein klappt von allein. Integration nicht“, „Ich hab was gegen Vorurteile: mich“ und „Weil ich Migranten verstehe wie meine Heimatstadt“. Mit dieser Aktion möchte die Stadt Friedrichshafen laut Pressemitteilung Einwohner mit Migrationshintergrund dafür gewinnen, sich für den neuen Integrationsbeirat zu bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Mittwoch, 10. Juli.

„Mit der Plakatkampagne möchten wir ausdrücklich Menschen ansprechen, die uns noch nicht aus den Netzwerken bekannt sind“, erklärt die städtische Integrationsbeauftragte Natascha Garvin. Für die Plakate wurden Häfler angesprochen, die selbst einen Migrationshintergrund haben und verschiedene Generationen und Herkunftsländer repräsentieren.

Der neue Integrationsbeirat wurde im Zuge der Umstrukturierung der integrationspolitischen Gremien neu konzipiert, schreibt die Stadtverwaltung weiter: Er ist kleiner als der bisherige Integrationsausschuss und setzt sich aus Vertretern des Gemeinderats, aus Kooperationspartnern der professionellen Integrationsarbeit und sachkundigen Einwohnern zusammen. Bei Bedarf können je nach Thema weitere Akteure hinzugezogen werden.

Bisher entsandte der Rat der Nationen und Kulturen Vertreter in den Integrationsausschuss. Dieser wird ebenfalls umbenannt in „Forum der Kulturen“ und steht künftig neben Migrantenorganisationen auch Helferkreisen und interkulturellen Initiativen offen.

Die sachkundigen Einwohner repräsentieren künftig nicht mehr bestimmte Migrantenvereine oder Herkunftsländer, sondern werden aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung und ihres bisherigen Engagements ausgewählt.

Yalcin Bayraktar, Leiter des Amtes für Soziales, Familie und Jugend, betont, dass damit eine Aufwertung verbunden ist, denn die Mitglieder des Integrationsbeirats, die einen Migrationshintergrund haben, werden damit erstmalige Experten für das Thema Integration anerkannt. „Davon erhoffen wir uns, dass der Integrationsbeirat sich noch stärker als bislang am Gemeinwohl orientiert und die gesamtgesellschaftliche Dimension von Integration in den Fokus rückt“, so Bayraktar.