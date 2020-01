Häfler Maurice Marosi ist Eisschnelllauf-Vizemeister

Nur einer war schneller: Der zwölfjährige Maurice Marosi aus Friedrichshafen (Foto: pr) ist bayerischer Vizemeister im Eisschnelllauf und hat sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Die bayerischen Meisterschaften fanden am 18. und 19. Januar in der Max-Aicher-Arena in Inzell statt. Es waren vier Strecken an zwei Wettkampftagen zu absolvieren. Maurice Marosi zeigte eine starke Leistung und verbesserte seine bisherigen Bestzeiten auf 300 Meter, 500 und 1000 Meter deutlich. In der Gesamtwertung erreichte er den zweiten Platz und sicherte sich somit den Titel des Bayerischen Vizemeisters. Des Weiteren schaffte er die Qualifikationszeiten für die deutsche Meisterschaft. Diese findet in Erfurt statt.