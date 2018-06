Bei seiner Gesellenprüfung im Juli ist er bereits der Beste im Landkreis Ravensburg gewesen. Jetzt ist er bei einem deutschlandweiten Maler-Wettbewerb zu einem von fünf Siegern gekürt worden: Michael Schlegel, der neben seiner Ausbildung fürs Spaltensteiner Malergeschäft des Vaters arbeitet.

Als er von dem Wettbewerb erfahren hat, war es für Michael Schlegel keine Frage: Nach einer erfolgreichen Bewerbung fuhr er zusammen mit seinem Vater nach Düsseldorf zum Finale des Wettbewerbs „Qualität macht Meister“. Zehn Gesellen mit einem mindestens guten Abschluss aus ganz Deutschland wurden von der Firma Henkel und dem Bundesverband Farbe Gestaltung Bautenschutz eingeladen. Die fünf Besten erwartete ein Preisgeld von über 5000 Euro sowie ein iPad, das alle Teilnehmer erhalten sollten. Michael Schlegel erhielt beides: Er wurde zu einem der Sieger des Finales ernannt.

Durchsetzen musste er sich zuvor in einer theoretischen, einer praktischen Prüfung sowie in einem Einzelgespräch mit den Jurymitgliedern. Theoretisch ging es beispielsweise um die Frage, was denn eine gestürzte Tapete sei – die Bezeichnung dafür, wenn bei Mustertapeten abwechselnd die Richtung der Tapetenbahnen wechselt. Praktisch galt es unter anderem, einen Zimmerausschnitt in zwei Stunden zu tapezieren. Hier wurde den Teilnehmern nichts geschenkt: Der Ausschnitt hatte sechs Ecken, eine Stuck-, eine Sockelleiste und einen angedeuteten Türrahmen. Im persönlichen Gespräch ging es um die Frage, wie sich die Teilnehmer ihre Zukunft vorstellen.

„Das Niveau war hoch“

„Das Niveau war hoch“, erzählt Michael Schlegel. Die größte Herausforderung sei es gewesen, unter Zeitdruck sauber zu arbeiten. Als dann sein Name auf dem Gala-Abend mit mehr als hundert geladenen Gästen fiel, sei es ein Gänsehautgefühl gewesen. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. „Die Zeit zum Austauschen war super“, sagt Schlegel. Der junge Maler nutzte die Gelegenheit, mit Menschen in Kontakt zu treten, zu denen er sonst keinen Zugang hat. Mit fünf Finalteilnehmern hält er noch heute Kontakt.

Eigentlich hatte Michael Schlegel erst eine Ausbildung zum Raumausstatter. Doch als sein Vater einen Herzinfarkt erlitt und er für ihn in die Bresche sprang, ist er am familiären Malerbetrieb hängen geblieben. „Das Handwerk macht mir Spaß – Ich gehe da voll auf“, erklärt er und fügt an: „Ich schätze auch das Familiäre“. Er genieße es, mit den sechs Mitarbeitern in der Werkstatt zu quatschen. Als Juniorchef reize ihn außerdem die verantwortungsvolle Aufgabe. Ein guter Maler arbeitet seiner Meinung nach nicht einfach vor sich hin: „Es geht auch um Nachdenken – darum, Lösungswege zu finden.“

Warum gerade er zu einem der fünf besten Gesellen in Deutschland ernannt wurde? „Glück spielt auch mit“, sagt Schlegel bescheiden. Aber dass er den seit 1959 bestehenden elterlichen Betrieb in der dritten Generation übernehmen möchte, habe bestimmt auch eine Rolle gespielt. Das Preisgeld über 5000 Euro ist zweckgebunden: für die Weiterbildung zum Maler- und Lackierermeister. Doch jetzt muss sich Michael Schlegel noch mit Anfragen von Fachmagazinen beschäftigen. Sie alle wollen über den aussichtsreichen Nachwuchsmaler berichten.