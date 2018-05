In der Dritten Volleyballliga steht mal wieder ein „Seederby“ an. Diesmal kämpfen die Herren 2 des VfB Friedrichshafen beim TV Radolfzell um Punkte. Das Spiel beginnt am Samstag um 19 Uhr in der Unterseehalle.

Der letzte Radolfzeller Sieg liegt mehr als zwei Monate zurück und wenn es nach den Häflern geht, so soll die sieglose Zeit der „Unterseevolleys“ noch mindestens ein Wochenende andauern. An der Motivation wird es bei der Mannschaft vom Obersee nicht scheitern. Gab es doch erst vor wenigen Tagen ein Lob von Spielertrainer Jovan Markovic, dass sein Team die taktischen Vorgaben im Spiel gut umgesetzt hat. „Wir sind positiv gestimmt“, sagt denn auch Mittelblocker Fabian Feiri. Er weiß aber auch, dass Radolfzell mit dem Ex-Häfler Waldemar Stief im Angriff ein unangenehmer Gegner sein kann, bei dem der Abwehrriegel besonderes gefordert sein wird. Dass Radolfzell nicht unterschätzt werden darf, hat das Team von Spielertrainer Antonio Bonelli bereits im Hinspiel Anfang November bewiesen, als die Häfler beim 1:3 vor heimischem Publikum leer ausgegangen sind. Während Friedrichshafen mit 16 Punkten den Klassenerhalt so gut wie sicher hat, brauchen die Untersee Volleys auf dem vorletzten Platz dringend einen Sieg.

In der B-Klasse Damen kommt es am Sonntag, 4. Februar, 10 Uhr, zum Vereinsderby zwischen den Damen drei und den Damen vier. Im zweiten Spiel erwartet das Team von Trainer Dieter Hermsdorf den SV Horgenzell 2. (gus)