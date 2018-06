Häfler lernen Leid und Luxus im Libanon kennen

Phönizische Städte, römische Tempel, Kirchen und Klöster, Moscheen, Karawansereien, 3000 Meter hohe Berge, Sandstrände, Zedernwälder - das und noch mehr hat der Libanon zu bieten. Eine zwölfköpfige Reisegruppe der Evangelischen Bonhoeffer-Gemeinde unter Leitung von Pfarrer Hannes Bauer hat sich über Pfingsten auf den Weg gemacht, diese „Perle des Nahen Ostens“ zu erkunden.

Das Land entlang eines 225 km langen und 80 km breiten Küstenstreifens am östlichen Mittelmeer ist viermal kleiner als die Schweiz, zählt aber zu den ältesten und reichsten Kulturregionen des Orients. Neben touristischen Zielen wie Baalbek, Byblos, Sidon und Tyros bot die Reise Begegnungsmöglichkeiten mit Libanesen und Deutschen, die schon viele Jahre im Land leben.

Der Besuch einer Einrichtung für geistig behinderte Kinder, Begegnungen mit einer Frauenrechtlerin und mit Pfarrern unterschiedlicher Konfessionen gaben den zwölf Teilnehmern einen Eindruck vom Alltag in dem Land. Bei jedem Gespräch wurde deutlich: Die Sehnsucht nach Frieden ist nach zwei Bürgerkriegen und militärischen Invasionen – die letzte endete erst 2006 mit dem Rückzug Israels aus besetzten Gebieten -– ist riesengroß.

In der Hauptstadt Beirut sind die Kriegsschäden weitgehend beseitigt. Entlang der fast fünf Kilometer langen Corniche wachsen noble Appartementhäuser in den Himmel. Mit dem Schutt zerschossener Häuser hat man dem Meer Land abgetrotzt. Downtown stehen jetzt die besten Hotels und die edelsten Geschäfte. Hier hat auch die deutsche evangelische Gemeinde ihren Sitz. Doch ein Stadtteil weiter in Sabra und Schatila herrschen noch Zustände wie im Krieg, nur dass nicht mehr geschossen wird. Zehntausende von Flüchtlingen aus Palästina und Syrien leben in Sichtweite der Edelherbergen unter teilweise erbärmlichen Bedingungen. Dass es selten zu gewaltsamen Protesten kommt, grenzt an ein Wunder.

Mit Geflüchteten hat der Libanon reiche Erfahrung. Seit 70 Jahren bietet das Land Palästinensern Zuflucht. Als vor sieben Jahren in der ehemaligen Schutzmacht Syrien Chaos ausbrach, erhöhte sich die Zahl der Flüchtlinge auf 1,5 Millionen, das entspricht einem Viertel der Bevölkerung. Die Regierung ist damit heillos überfordert, wie Präsident Michel Aoun vor Kurzem deutlich machte. Dass das Gemeinwesen dennoch funktioniert, ist den zahlreichen Hilfsorganisationen zu verdanken, aber auch Menschen wie Lative und Said Abdul Assis. Das Ehepaar leitet die Begegnungsstätte Dar Assalam. Das Haus, rund 35 km südlich von Beirut in Wardaniyeh-Schoufberg, das eine deutsch-libanesische Fördergemeinschaft 1994 gebaut hat, diente in Krisenzeiten als Flüchtlingsunterkunft. Jetzt war es Herberge für die Reisegruppe aus Friedrichshafen. Der Trägerverein engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.

Einer der Förderer und Männer der ersten Stunde von Dar Assalam ist Bechara Raffoul aus Friedrichshafen. Der pensionierte ZF-Ingenieur führte schon viele Gruppen durchs Land. Zusammen mit Said Abdul Assis hatte der heute 81-Jährige das Reiseprogramm zusammengestellt und die Gruppe eine Woche begleitet.

Den Häflern öffneten sich Türen von Kirchen, Klöstern, Palästen und Häusern, die Fremden sonst verschlossen bleiben. Die Begegnung mit dem maronitischen Pfarrer und Künstler J. Jabbour, geriet zu einem musikalischen Genuss. Mit seiner Knickhalslaute und einer Stimme, die die größte Kirche zu füllen vermag, schmetterte der Geistliche Liebeslieder, wie man sie inbrünstiger kaum je gehört hat.