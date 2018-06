Häfler Landratsamt wehrt sich gegen Vorwürfe

Das Landratsamt wehrt sich: Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung stellt die Behörde klar, dass der Vorwurf grüner Politiker, die Verkehrskonferenz am Donnerstag sei eine „Parteiveranstaltung der CDU“, aus der Luft gegriffen sei.

„Die Begründung, die Verkehrskonferenz sei eine Parteiveranstaltung ohne Einbeziehung des Landes, ist schlicht nicht korrekt“, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamtes. Sehr wohl werde ein offizieller Vertreter des Regierungspräsidiums, also des Landesverkehrsministeriums, die Planungen der Bundes- und Landesstraßen erläutern. Eingeladen wurden der Kreistag, die Bürgermeister des Landkreises sowie die Abgeordneten aus der Region, so auch MdL Hahn und MdL Lucha von den Grünen, lässt das Landratsamt wissen. „Von einer Parteiveranstaltung kann also keine Rede sein.“

Die Veranstaltung solle dazu dienen, ein gemeinsames Verständnis vom Stand der Projekte zu erhalten, unabhängig davon, wie man im Einzelnen politisch dazu stehe. Hahns Vorwurf, es gebe keine Tagesordnung, kontert das Landratsamt auch: „Die Reihenfolge der Themen und Referenten stand zum Zeitpunkt des Einladungsversands einfach noch nicht abschließend fest.“

Der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn hatte am Dienstag angekündigt, dass er und die grüne Kreistagsfraktion dem Verkehrsgipfel fern bleiben werden.