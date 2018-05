Häfler Juso-Landeschef Hahn tritt nicht noch einmal an

Der scheidende Juso-Landeschef Leon Hahn hat die Südwest-SPD zu einem kritischeren Umgang mit sich selbst aufgerufen. So müsse die Partei aus Fehlern der Vergangenheit lernen und wieder stärker um den richtigen Weg streiten, sagte Hahn der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. „Wir müssen wieder streiten, damit die Menschen erkennen, dass wir um die besten Lösungen ringen.“ Die SPD habe ihre Fokus zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf die Menschen draußen gelegt. Mit Selbstbeschäftigung gewinne man aber keine Menschen, sagte Hahn. Er hatte bei einem Landesausschuss der Landes-Jusos angekündigt, nach drei Jahren als Landesvorsitzender bei der Wahl am 23./24. Juni in Rastatt nicht wieder antreten zu wollen.

Hahn kritisierte, in der Vergangenheit seien einige Debatten mit Scheuklappen geführt worden. In der Folge sei für die Menschen nicht sichtbar gewesen, wofür die SPD eigentlich stehe. Als Beispiel nannte er die Flüchtlingspolitik bis 2016. „Obwohl wir im Land alle wesentlichen Ministerien besetzt hatten, haben wir es nach außen vermieden, eine klare Position zu beziehen.“ Grund dafür sei die Angst vor einer gespaltenen Wählerschaft gewesen. Die SPD hatte von 2011 bis 2016 das Integrations-, Innen- und Justizministerium inne.

Ein Beispiel auf Bundesebene: „Wir haben am Ende Wahlkampf gemacht für den Bürgermeister aus Würselen statt für den europäischen Staatsmann Martin Schulz — aus Angst, europaskeptische Wähler zu verprellen“, sagte Hahn mit Blick auf den gescheiterten Kanzlerkandidaten Schulz und die Bundestagswahl 2017. Nun gebe es Themen wie die Digitalisierung, die Globalisierung und die Sorge der Menschen um ihre Renten und die Pflege im Alter. „Ich erwarte von der SPD auch hier im Land, dass wir uns genau diesen Themen stellen.“ Die Jusos sieht er dabei als eine antreibende Kraft.

Hahn gibt den Juso-Landesvorsitz nach drei Jahren auf. „Ich habe nie etwas davon gehalten, wenn Leute an ihrem Stuhl kleben. Der Verband lebt von neuen Impulsen.“ Hahn beteuert aber, dass dies für ihn sicherlich kein Abschied von der SPD für immer sein werde. „Ich werde mich für die Partei weiter einbringen“, sagte der 27 Jahre alte Ökonom aus Friedrichshafen. Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD. Im Südwesten haben sie laut Hahn rund 6000 Mitglieder.