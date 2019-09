Häfler Jungs trainieren mit der U11 des VfB Stuttgart

Die U11-Junioren des Bundesliganachwuchses des VfB Stuttgart, das MTU-Leistungszentrum Friedrichshafen und der VfB Friedrichshafen haben am vergangenen Wochenende gemeinsam im Zeppelinstadion trainiert. Außerdem nahmen Spieler der Jahrgänge 2008 und 2009 des FC Konstanz/Wollmatingen, FC Hard und eines Schweizer Auswahlteams an dem Trainingswochenende teil. Neben einem anspruchsvollen Stationstraining standen ein 4:4-Turnier sowie ein normales Kleinfeldturnier auf dem Programm. Die Häfler Juniorenspieler zeigten dabei, dass sie den Spielern des VfB Stuttgart durchaus Paroli bieten können, heißt es in einer Pressemitteilung des VfB. Foto: Kram