Der Rettungsdienst in Deutschland stößt an seine Grenzen. Die Notrufnummer 112 wird immer häufiger gewählt. Im SWR-Sendegebiet stehen die Rettungswagen kaum noch still: Alle 90 Sekunden werden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg die Sanitäter zu einem medizinischen Notfall gerufen. Wer sind diejenigen, die innerhalb weniger Minuten da sind, wenn es anderen schlecht geht? Was treibt sie an? Die neue SWR Dokureihe „112 – Retter im Einsatz" begleitet in jeder Folge vier Rettungsteams, darunter auch die Johanniter aus Friedrichshafen, die meist in zwölf-Stunden-Schichten ihrem unvorhersehbaren Job nachgehen. Die erste Folge ist zu sehen am Donnerstag, 27. Februar, um 21 Uhr im SWR-Fernsehen.

Folge 1: 27. Februar, 21 Uhr: Eine Kopfverletzung beschäftigt das Rettungsteam der Johanniter aus Friedrichshafen. Ein 63-jähriger Mann ist beim Fahrradfahren gestürzt. Notfallsanitäter Sascha, Rettungssanitäter Olaf und der Auszubildende Alexander hoffen, dass ihr Patient einen Helm getragen hat.

Folge 2: 5. März, 21 Uhr : In Friedrichshafen am Bodensee muss es schnell gehen, denn eine frischgebackene Mutter hat hohes Fieber bekommen. Als Schichtführer Sascha die Information erhält, dass die junge Mutter vor drei Tagen per Kaiserschnitt entbunden hat, vermutet der erfahrene Notfallsanitäter eine Blutvergiftung. Ein dringender Notruf, der am Ende vor allem den Auszubildenden Alexander ins Schwitzen bringt.

Folge 3: 12. März, 21 Uhr im SWR-Fernsehen: Die Fahrt zum Einsatz des Rettungsteams von der Johanniter-Unfall-Hilfe in Friedrichshafen ist rasant. Notfallsanitäter Sascha, Rettungssanitäter Olaf und der Auszubildende Alexander werden zu einem Feueralarm gerufen. Das Rettungsteam ist als Erstes vor Ort und muss die nachfolgenden Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell einweisen, denn noch ist nicht sicher, wo es brennt.

Folge 4: 19. März, 21 Uhr im SWR-Fernsehen: Sehr emotional wird es für das Trio der Johanniter in Friedrichshafen am Bodensee. Sie werden zu einer gestürzten Patientin gerufen, die dringend ins Krankenhaus möchte, da sie nicht mehr allein leben kann. Schon lange ist sie in einem Pflegeheim angemeldet – aus Furcht vor genau dieser Situation. Für das Rettungsteam ein Moment, der von ihnen besonders viel Einfühlungsvermögen und Einsatz abverlangt, denn die Rentnerin ist sehr ängstlich.

Folge 5: 26. März, 21 Uhr im SWR-Fernsehen: Das Rettungstrio aus Friedrichshafen am Bodensee wird ins Zeppelin- Museum gerufen. Ein kanadischer Tourist ist im Foyer ein paar Stufen hinabgestürzt. Aber nicht nur das, sondern vor allem der Auslöser für den Sturz macht Notfallsanitäter Sascha Schmadel Sorgen. Bei diesem Notruf ist wirklich jeder im Retter-Trio in vollem Einsatz, denn es gilt nicht nur den Patienten zu versorgen und dabei die Sprachbarriere zu überwinden, sondern auch die Ehefrau des Touristen zu beruhigen.