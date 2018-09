Während die Bezirksliga-Handballerinnen der TSG Ailingen und Kreisligist HSG Friedrichshafen-Fischbach II erstmals gefordert sind, wollen es die Handballer aus Kluftern, die HSG-Damen und das Reserveteam der TSG-Handballer besser machen. Die Spiele des Wochenendes in der Übersicht:

HC Hohenems – TSG Ailingen (Samstag, 29. September, 18.10 Uhr, Sporthalle Herrenried in Hohenems): Mit einem klaren Matchplan gehen die Bezirksliga-Handballerinnen aus Ailingen in ihr erstes Rundenspiel beim Aufsteiger aus Hohenems. „Wir dürfen den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, müssen unsere Torchancen eiskalt ausnutzen und sollten in der Abwehr von Beginn an konzentriert zur Sache gehen“, fordert Coach Jürgen Frank von seiner Mannschaft, die nach einer gut verlaufenen Vorbereitung auf den Saisonstart brennt. Und das, obwohl die eine oder andere Spielerin gesundheitlich angeschlagen und Clarissa Höhn nicht mit dabei ist. Doch Vorsicht: Die HC-Mädels starteten mit einem Sieg in die noch junge Spielzeit, in deren Verlauf die TSG vorne mitmischen möchte.

HSG Friedrichshafen-Fischbach – HSG Lonsee-Amstetten (Samstag, 20 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): Auch die Häfler Handballerinnen werden im ersten Heimspiel der Bezirksliga-Hallenrunde wieder auf die eine oder andere Stammkraft verzichten müssen. Dafür wird das Damenteam abermals von einigen Nachwuchsspielerinnen, wie beispielsweise den Heina-Schwestern, unterstützt. „Ich erwarte ein ähnlich enges Duell wie vergangenes Wochenende in Biberach und hoffe nur, dass wir dieses Mal das bessere Ende für uns haben“, sagt HSG-Trainer Damir Turnadzic. Lonsee-Amstetten wird nicht weniger motiviert sein. Erst recht, weil die Gäste zum Auftakt gegen Liganeuling Hohenems verloren.

HSG Friedrichshafen-Fischbach II – BW Feldkirch II (Samstag, 18 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): Nach dem sang- und klanglosen Abstieg der Häfler Reserve aus der Bezirksklasse stehen bei der HSG FF II die Zeichen in der Kreisliga A mal wieder auf Neuanfang. Und das auch, weil das Trainergespann Elvir Alibasic und Stefan Städele – fast schon traditionell – wie jedes Jahr einige Zu- und Abgänge im Team hat. Mal schauen, wie schnell sich die „Zweite“ der Häfler Spielgemeinschaft in den nächsten Wochen gefunden haben wird.

FC Kluftern – TSG Leutkirch II (Samstag, 18 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern): Auch die FCK-Handballer dürfen am Samstag in der Kreisliga B vor den eigenen Fans auflaufen und messen sich hierbei mit der Reserve der TSG Leutkirch. Die startete mit einem Sieg gegen Ailingen II in die Runde und dürfte motiviert anreisen. Und die Hausherren? Die sind nach der Pokalklatsche auf Wiedergutmachung aus.

TV Isny – TSG Ailingen II (Samstag, 20 Uhr, Rotmoos-Sporthalle in Isny): Mit der Unterstützung der „alten Hasen“ Marcello Ficht, der das Team zugleich coachen wird, und Matthias Höhn, der nach langer Verletzungspause wieder Spielpraxis sammeln soll, geht die „Zweite“ der TSG ihre nächste Aufgabe im Allgäu an. Nachdem es in der Vorwoche in Leutkirch nicht zu Zählbarem gereicht hat, soll es dieses Mal in Isny besser laufen. „Ich hoffe, dass die Jungs besser mit ihren Kräften haushalten, um einen ähnlichen Leistungsabfall wie in der vergangenen Woche zu vermeiden“, sagt Peter Rossi, der zuletzt die TSG I und II betreute.