Häfler HSG-Reserve verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Das Reserveteam der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat am Samstag in der Handball-Kreisliga A einen Big Point im Rennen um den Klassenerhalt gelandet. Gegen die TG 1848 Bad Waldsee, den Nachbarn aus dem Tabellenkeller, gewann die HSG FF II mit 32:28. Zur Pause hatte die Zweite der Häfler Spielgemeinschaft mit 18:14 vorne gelegen.

Dabei kam die Mannschaft von HSG-Coach Elvir Alibasic vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle alles andere als gut in die Partie. Eine ausgelassene Chance hier, ein technischer Fehler da – schon hatten sich die Gäste aus der Kurstadt nach fünf Minuten einen kleinen Vorteil zum 3:1-Zwischenstand erarbeitet. Dabei sollte es allerdings nicht bleiben, weil die Hausherren ihren Deckungsverbund stabilisierten und dank des Aushelfens von Steffen Krost, Denis Turnadzic und Nino Merkel – die allesamt bereits für die HSG-Erste aufgelaufen sind – aus dem Rückraum torgefährlich agierten. Folgerichtig drehte Friedrichshafen-Fischbach die Partie und setzte sich zum 12:9 (22.) etwas ab. Doch damit nicht genug: Bis zur Halbzeitpause verteidigte die HSG FF II im Abstiegsduell den Vorsprung und ging mit einer 18:14-Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel waren Krost und Co. die bessere Mannschaft und kamen zu ihren Treffern. Bis, ja bis die Häfler Handballer einen herben Rückschlag zu verkraften hatten und die Begegnung beim 22:19 aus HSG-Sicht minutenlang unterbrochen gewesen war. Lukas Gleich hatte bei einer Abwehraktion einen Ellbogen voll ins Gesicht bekommen und musste mit einer klaffenden Platzwunde an der Stirn vom Feld geführt werden. Während gleich drei Betreuer – unter ihnen auch Gästetrainer Edi Mack – versuchten, die Blutung zu stillen und Gleich für den Abtransport ins Krankenhaus vorzubereiten, war der Rhythmus der HSG FF II gebrochen.

In dieser Phase lief in der Häfler Offensive nicht mehr viel zusammen, während die TG Bad Waldsee zu wenig aus ihren Chancen machte. Bis in die Schlussminuten hinein verteidigte die HSG-Reserve dennoch ihre Führung und stand wenige Augenblicke danach zum 32:28-Endstand als verdienter Sieger fest.

Und Lukas Gleich? Der hatte sich von Mannschaftskollege Mirza Lepara, der Arzt am Häfler Klinikum ist und deshalb nicht mitspielen konnte, mit acht Stichen nähen lassen und kehrte hinterher sogar noch zur Spielstätte zurück. Mit einem Kaltgetränk in der Hand war beinahe aller Schmerz vergessen. „Ich gratuliere meinen Jungs, die den Ausfall von Lukas gut weggesteckt haben. Dabei waren wir zu Beginn recht nervös“, sagte Elvir Alibasic und ergänzte: „Um den Klassenerhalt schaffen zu können, müssen wir besser spielen. Das traue ich meinen Jungs zu.“