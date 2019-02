Häfler HSG lädt zu Heimspieltag und Derby ein

Während die aktiven Handballmannschaften der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Wochenende vor den eigenen Fans um Zählbares kämpfen, sind die Teams der TSG Ailingen auswärts im Einsatz. Dabei dürfen die TSG-Herren I und II in der Nachbarschaft ran. Die eigenen Fans im Rücken haben auch die FCK-Handballer sowie die Damenmannschaft des SV Tannau.

Bezirksliga Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I - SC Lehr (Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): „Lehr hat am vergangenen Wochenende den Spitzenreiter aus Saulgau geschlagen“, erklärt HSG-Coach Rolf Nothelfer. „Achtsamkeit ist also angesagt.“ Heißt mit anderen Worten, dass die Häfler Handballer es schwerer haben werden als im gewonnenen Hinspiel. Und das auch, weil der Ex-Ravensburger Simon Schmiedel nun das SCL-Trikot trägt und Friedrichshafen-Fischbach schon einige Male richtig wehgetan hat. Bei der HSG FF sind Tim Nothelfer und Martin Seliger dieses Mal nicht dabei.

Bezirksliga Damen: HSG Friedrichshafen-Fischbach - SG Ulm & Wiblingen (Samstag, 18.10 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): „Ausrutschen verboten“ lautet die Devise im Lager des Damenteams der Häfler Handballspielgemeinschaft vor dem Heimspiel gegen Ulm & Wiblingen. Die Gäste sind allerdings Tabellendritter und haben Luft nach oben und unten. Die fehlt den HSG-Damen insbesondere auf die hinteren Ränge. „Wenn man sich die Tabelle anschaut, sollten wir nun dringend punkten. Sonst könnte es sehr unangenehm für uns werden“, betont HSG-Trainer Damir Turnadzic. Gut für die HSG, dass der Kader größer wird.

Bezirksliga Damen: TG Biberach II - TSG Ailingen (Samstag, 13.30 Uhr, Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums in Biberach): Obwohl die TSG-Handballerinnen derzeit mit Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen zu kämpfen haben, fahren sie mit einem klaren Vorhaben nach Biberach. „Wir hoffen, dass unsere Abwehr wieder gut steht und wir unsere Chancen verwerten. Dann holen wir uns die Punkte“, sagt TSG-Coach Jürgen Frank. Dies ist aus Ailinger Sicht beim Tabellenletzten auch nötig, sonst rutscht man mit unten rein.

Bezirksklasse Damen: SV Tannau - MTG Wangen II (Samstag, 18 Uhr, Mehrzweckhalle in Tettnang-Obereisenbach): In der eigenen Halle auflaufen zu dürfen, ist für die Tannauer Handballerinnen stets ein besonderes Gefühl. Und die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass sich die Mannschaft von SVT-Trainer Hubert Baur vor heimischer Kulisse in Obereisenbach einfach wohler fühlt. Mal schauen, ob dieser Faktor auch gegen die Zweite der MTG Wangen einen mitentscheidenden Push geben kann. Hängt wohl auch davon ab, wie der SV Tannau aufläuft.

Kreisliga A Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach II - TSG Ailingen (Samstag, 16.20 Uhr, Bodenseesporthalle in Friedrichshafen): Dieser Vergleich hat das Zeug zum Publikumsmagneten des Wochenendes. Dabei entwickeln sich beide Kontrahenten derzeit in eine komplett andere Richtung. Während die Gäste aus Ailingen nach wie vor im Aufstiegsrennen mitmischen, braucht die Reserve der Häfler Spielgemeinschaft jeden Zähler für den Klassenerhalt. „Wir wissen, dass das für uns ein richtig schweres Spiel wird. Ich hoffe einfach, dass wir mit der nötigen Einstellung gut dagegenhalten können“, sagt HSG-Kapitän Tobias Gräfe, der mit seinen Jungs am Sonntag (siehe unten) gleich noch einmal auf der Platte steht. Und die TSG? „Das Derby wird so oder so brisant“, warnt TSG-Coach Peter Rossi seine Jungs vor einer zu lockeren Gangart. „Wir wollen Tabellenplatz zwei festigen." Dabei kann die TSG I wieder auf Spielmacher Lars Rossi und Philip Mayer zurückgreifen.

Kreisliga A Herren: HC BW Feldkirch II - HSG Friedrichshafen-Fischbach II (Sonntag, 17. Februar, 16 Uhr, Reichenfeldhalle in Feldkirch): Mit einer ganz anderen Aufstellung als im Derby gegen Ailingen wird sich die Zweite der HSG Friedrichshafen-Fischbach auf den Weg nach Österreich machen. Und das auch, weil die Häfler Handballer bei Feldkirchs Reserve keine Unterstützung aus der A-Jugend erwarten dürfen, da diese am Sonntagabend selbst noch im Einsatz ist. „Es geht für uns einfach darum, sich gut zu verkaufen“, stellt Tobias Gräfe klar.

Kreisliga B Herren: HSG Langenargen-Tettnang III - TSG Ailingen II (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle im Sportzentrum Langenargen): "Gegen die ausgebufften Hasen dürfte es für unsere "Zweite" schwer werden, etwas Zählbares mitzunehmen", spricht Ailingens Cheftrainer Peter Rossi Klartext vor dem Derby in der B-Liga. Könnte etwas dran sein, schließlich sind die Hausherren aktuell Tabellenführer und dürften nicht daran interessiert sein, sich von der TSG-Reserve, die weitere Spielpraxis sammeln soll, überraschen zu lassen.

Kreisliga B Herren: FC Kluftern - HSG Oberstaufen-Lindenberg (Samstag, 18 Uhr, Brunnisachhalle in Kluftern): Wenn der Tabellenvierte auf den Zweitplatzierten trifft, könnte man hinter diesem Vergleich ein echtes Spitzenspiel vermuten. Doch Vorsicht: Während die Gäste aus dem Allgäu 18:2-Punkte gesammelt, sprich nur einmal verloren haben, kassierten die FCK-Handballer vier Niederlagen bei einem Unentschieden und fünf Siegen. Heißt, dass die Hausherren 9:11-Zähler aufzuweisen haben und somit eher der Außenseiter sein dürften.