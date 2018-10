Die Bezirksliga-Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind durch den 26:20-Erfolg gegen den SC Lehr II vorübergehend Tabellenzweiter. Besonders der Häfler Abwehrverbund war an diesem Tag eine Klasse für sich. „Wir haben das Spiel eigentlich von Beginn an kontrolliert. Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft", fasste HSG-Coach Damir Turnadzic den verdienten Heimsieg in Worte.

Von Anfang an trat die Häfler Spielgemeinschaft konzentriert auf und ließ am eigenen Kreis relativ wenig zu. Entsprechend schwer hatte es die Zweite aus Lehr, trotz einer 2:1-Führung nach vier Minuten, mit zunehmender Spieldauer die Lücken im gegnerischen Abwehrverbund zu finden. Die HSG-Damen drehten die Partie und entwickelten in der Offensive die nötige Durchschlagskraft zum 10:5-Zwischenstand (25.). Zur Pause setzten sich die Häflerinnen auf 13:8 ab. Auch danach blieben die Gastgeberinnen das bessere Team und stellten die Reserve aus Lehr mitunter vor unlösbare Aufgaben.

Als Dorothea Diemer 22:17 (56.) stellte, war die Vorentscheidung gefallen – und der Heimsieg wenige Zeigerumdrehungen später zum 26:20-Endstand in trockenen Tüchern. Neben der guten Abwehrarbeit wussten die HSG-Mädels insbesondere durch ein effektives Umschaltspiel zu überzeugen. Dank des zweiten Saisonsieges klettert die HSG vorübergehend auf Rang zwei.