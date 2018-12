Häfler helfen: Raus aus der Schuldenfalle

Abgebrannt, überschuldet und fast bis auf die Knochen abgemagert. So ging es Alex M. (Name von der Redaktion geändert) jahrelang. Heute kann er aufatmen. Er schaut nach vorn. Das dunkle Kapitel ist abgeschlossen – auch dank der Hilfe von Diakon Ulrich Föhr, der den 33-Jährigen durchs Tief begleitet hat.

Interview? Moment bitte. Die Chefin ruft an. Zwei Minuten später sitzt der junge Mann relaxed am runden Tisch. Allerdings nur scheinbar entspannt. Die Gedanken an die Vergangenheit wühlen ihn innerlich auf, wie im Gespräch deutlich wird. Mit einem Berg Schulden hatte ihn seine Freundin verlassen – mit mehr als 25 000 Euro war er in der Kreide. Das ist zwei Jahre her.

Damals magerte der gelernte Handwerker um 30 Kilogramm ab, fühlte sich psychisch am Ende, stand ohne Arbeit da und verzweifelte mehr und mehr am kranken Verhältnis zu seiner an Borderline erkrankten Freundin, die mittlerweile wieder in Norddeutschland lebt. Rund 8000 Euro Schulden hat sie kurz vor dem Weggang ihrem Freund noch eingebrockt, ein Pferd auf Raten gekauft, im Internet großzügig eingekauft, zwei Hunde aufgenommen und immer wieder ihre neuen Liebschaften mit nach Hause gebracht. „Das zog mich total runter, brachte mich an den Rand der Verzweiflung“, erinnert sich Alex M. an die unerträglichen Zustände von damals, die ihn auch heute noch immer wieder einholen.

Licht am Ende des Tunnels

Alex M. ist ein Kämpfer, hat nie aufgegeben. „Das hab ich gesehen, gespürt. Da war einfach die Motivation vorhanden, etwas zu bewegen“, sagt Diakon Ulrich Föhr, für den es immens wichtig war, den „Kopf von Alex M. freizubekommen, sodass er wieder frei denken konnte“. Die Mittel von Häfler helfen haben das unter anderem möglich gemacht. Heute ist der einst fast Verzweifelte wieder in Brot und Arbeit. Und die Arbeit geht vor. Das hatte sich gleich zu Beginn des Gesprächs gezeigt, als Alex M. sich mit seiner Chefin abgesprochen hatte. „Ich bin zufrieden mit mir. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Entscheidend ist für mich jetzt, dass es weiter geht, die Situation stabil bleibt“, sagt Alex M., der Ulrich Föhr für sein Engagement, sein Begleiten und sein wiederholtes kritisches Nachfragen dankt.

Wie ein obdachloser Vagabund war sich der heute 33-Jährige vorgekommen. Über Monate zog er quer durch die Lande, suchte sein Glück in mehreren Städten, bei der Familie. Nichts war von Dauer – bis ihm eine gute Freundin anbot, ihn aufzunehmen, bis er eine vernünftige Arbeit gefunden hat. Gesagt, getan. „Da war meine Flucht vorbei. Mehr als acht Jahre dauerte sie an. Hier fühle ich mich heimisch, hier bin ich zuhause“, sagt der Handwerkergeselle, der heute in einem Hausmeisterservice beruflich aufgeht und damit voll zufrieden ist. „Im März, so der Plan, dürfte alles bezahlt sein. Dann bin ich aus der Schuldenfalle draußen. Es war gut, einen Schnitt gemacht zu haben. Ohne Ulrich Föhr wäre das kaum möglich gewesen“, so Alex M.

Wieder ein Ziel vor Augen

Und in der Tat: „Wir haben zu Gläubigern Kontakt aufgenommen, Schulden beglichen und mit Gerichtsvollziehern gesprochen, um die Spirale nach unten zu unterbrechen. Das hat funktioniert. Das gute Ergebnis muss aber auch nachhaltig sein. Das ist nun wichtig“, sagt Diakon Föhr, für den der Wandel im Leben des 33-Jährigen, der wieder sein Normalgewicht hat, letztlich eine „Erfolgsgeschichte ist, die aufzeigt, wie jemand wieder in Lohn und Brot kommen kann. Und wieder ein Ziel vor Augen hat, für das es sich zu leben lohnt.“ Und das alles dank des Stadtdiakonats, dank Diakon Ulrich Föhr und der Hilfe der Aktion Häfler helfen. Helfen Sie mit. Menschen wie Alex M. brauchen Chancen auf ein neues Leben.