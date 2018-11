Häfler Handballerinnen schlagen Ludwigsfeld mit 29:25

Das Damenteam der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat mit einem 29:25-Erfolg gegen die TSF Ludwigsfeld seine Ambitionen auf einen vorderen Platz in der Handball-Bezirksliga eindrucksvoll unterstrichen. Dabei hatte der Tabellendritte vom Bodensee zunächst noch in Rückstand gelegen.

In den Anfangsminuten wussten die Gäste insbesondere mit schönen Angriffsaktionen zu überzeugen, während Friedrichshafen-Fischbach noch nicht die von Trainer Damir Turnadzic erhoffte stabile Abwehr stellen konnte - 1:4 (8.). Bis in die 15. Minute hinein war Ludwigsfeld zur 8:5-Führung schneller auf den Beinen und konsequenter in der Chancenauswertung. Bis, ja bis die HSG-Damen ihre Anfangsnervosität ablegten und in der Defensive beherzter zu Werke gingen. Folgerichtig verkürzten die Gastgeberinnen den Rückstand in der VfB-Sporthalle nicht nur, sondern kamen durch einen Treffer von Janina Kordes zum 9:9-Ausgleich (21.).

Plötzlich war der Knoten - sehr zur Freude der Häfler Fans, unter die sich auch einige Fußballer des VfB Friedrichshafen und der SGM Fischbach/Schnetzenhausen gemischt hatten - geplatzt. 13:11 lagen die Häfler Handballerinnen in Minute 28 vorne und nahmen mit der Sirene einen 14:13-Vorsprung mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, weil beide Kontrahenten das Tempo hochhielten und sichere Abschlüsse zu verzeichnen hatten. Mitte des zweiten Abschnitts sollte das Pendel dann zugunsten der HSG FF ausschlagen, die - trotz etwas Nervenflattern von der Siebenmeterlinie - wesentlich mehr Druck auf die Abwehr der Turn- und Sportfreunde ausübte. Die kam in dieser Phase in schönster Regelmäßigkeit den entscheidenden Schritt zu spät, während die HSG-Mädels am eigenen Kreis Ballverluste und technische Fehler erzwangen. Infolgedessen setzten sie sich bis zur 44. Minute auf 22:17 ab und verteidigten ihren Vorteil bis in die Schlussminuten hinein. Wenige Augenblicke später stand die HSG Friedrichshafen-Fischbach zum 29:25-Endstand als verdienter Sieger fest und ließ sich vom Publikum feiern. „Ich bin sehr froh über diesen Sieg und die geschlossene Mannschaftsleistung“, bilanzierte Damir Turnadzic. „Wir haben uns von Minute zu Minute gesteigert und das Spiel nach der Pause im Griff gehabt.“