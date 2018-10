Die Herren der HSG Friedrichshafen-Fischbach sind in der Handball-Bezirksliga in der Erfolgsspur geblieben. Dank eines verdienten 27:20-Erfolges gegen die SG Ulm & Wiblingen vor den eigenen Fans in der Häfler Bodenseesporthalle verbesserte sich die Mannschaft von Cheftrainer Rolf Nothelfer auf Tabellenplatz vier.

Dabei stand die Begegnung gegen den bisherigen Zweitplatzierten von der Donau, rein personell gesehen, aus HSG-Sicht nicht unter dem allerbesten Stern – fehlten doch einige Stützen des Teams aus unterschiedlichsten Gründen. Infolgedessen schickte HSG-Coach Rolf Nothelfer mit Ruben Röhner und Ben Keller zwei Nachwuchsspieler ins Rennen und durfte zudem Moritz Stoltz, der sich beruflich verändern und den Verein vorerst verlassen wird, ein letztes Mal im HSG-Trikot abklatschen.

Trotz dieser Umstellungen dominierten die Hausherren die Anfangsphase und erzeugten viel Druck aus dem Rückraum. Folgerichtig lag die HSG FF nach fünf Minuten mit 4:1 vorne und verteidigte diesen Vorsprung relativ mühelos (10:6, 15.). Als Ulm-Wiblingen mit einer Manndeckung gegen Rückraumshooter Klemen Kotnik agierte, bekam Friedrichshafen-Fischbach Probleme und musste sich mit einem 13:13-Unentschieden zur Pause begnügen. Im zweiten Abschnitt waren die Gastgeber dann jedoch effektiver im Angriff, zeigten eine toll organisierte Defensivarbeit und konnten sich unter dem Strich auch auf ihre beiden Torhüter David Pietsch und Enrico Göser verlassen. Nach 43 Minuten hatten sich die HSG-Handballer auf 22:15 abgesetzt und ließen sich selbst in den hektisch werdenden Schlussminuten nicht mehr aus dem Rhythmus bringen. Dank des 27:20-Heimsieges nimmt die Erste der Häfler Spielgemeinschaft Kontakt zur Spitzengruppe auf und dürfte daher mit einer breiten Brust ins nächste Spiel gehen.

„Wir wussten, dass es aufgrund unserer Ausfälle schwer wird, etwas zu holen“, sagte Rolf Nothelfer hinterher und fügte im Rückblick noch hinzu: „Die Umstellung unserer Abwehr auf eine 5:1-Formation nach der Halbzeit war für mich entscheidend für den Sieg. Ich hoffe, dass wir das Niveau halten können und die eine oder andere Stammkraft bald wieder zurück ist.“