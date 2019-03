Besser hätte das Handballwochenende aus Sicht der beiden Herrenteams der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Bezirksliga und Kreisliga A eigentlich nicht laufen können. Während die erste Mannschaft der Häfler HSG FF nach ihrem 33:21-Triumph beim HV RW Laupheim II nächste Woche den Landesliga-Aufstieg feiern könnte, machte die Reserve einen richtig großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Bezirksliga Herren: HV RW Laupheim II - HSG Friedrichshafen-Fischbach I 21:33 (10:16): Der Spitzenreiter der Handball-Bezirksliga hat sich auch beim Tabellenletzten keine Blöße gegeben. Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten zum 8:8-Zwischenstand spielte sich die Häfler Spielgemeinschaft um den elffachen Torschützen Julian Fischinger schier in einen Rausch. Während die Abwehr um den bärenstarken Torhüter Enrico Göser bis zur Pause nur noch zwei Gegentreffer kassierte, klappte in der Häfler Offensive beinahe alles. Folgerichtig lag Friedrichshafen-Fischbach zur Halbzeit mit 16:10 in Führung und ließ im zweiten Durchgang nichts mehr anbrennen. Mit Tempohandball und sicher verwandelten Abschlüssen sowie einem nicht weniger gut haltenden David Pietsch im HSG-Tor brach man die Gegenwehr des Außenseiters früh und lag in der 45. Minute mit 27:16 vorne. Immer wieder war es Fischinger, der von Linksaußen einfach nicht zu stoppen war. Dank des auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieges kann die HSG FF I am kommenden Spieltag die Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. „Wir haben geduldig gespielt und aus einer guten Abwehr heraus unsere Möglichkeiten voll ausgeschöpft“, sagte HSG-Trainer Rolf Nothelfer und fügte hinzu: „Wir können nächste Woche den Sack zumachen. Und das wollen wir nun auch schaffen.“

HSG FF I: Göser, Pietsch (Tor); Fischinger (11), Dohrn (8), Schmidt (5/3), Schicketanz (3), Fabian Pentzlin (2), Witzemann (2), Turnadzic (1), Nothelfer (1), Westerholt, Hörmann.

Kreisliga A Herren: HSG Friedrichshafen-Fischbach I - HC Lustenau II 29:23 (17:10): Dank einer mehr als ordentlichen ersten Halbzeit hat das Herrenteam II der Häfler Handballspielgemeinschaft in der A-Liga die Punkte am See behalten. Im abscließenden Saisonspiel setzten die Hausherren in der Bodenseesporthalle das um, was ihnen HSG-Aushilfscoach Stefan Städele mit auf den Weg gegeben hatte. Denn die Zweite der HSG FF musste gegen den HC Lustenau II unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt noch möglich zu machen. Dieser ist zwar noch nicht final in trockenen Tüchern, doch der 29:23-Erfolg war ein großer Schritt. Nachdem in Abschnitt eins phasenweise alles klappte und Steffen Krost (14 Treffer) einen Freiwurf zum 17:10-Halbzeitstand direkt verwandelte, leistete man sich eine kleine Schwächephase, die im 19:20-Anschlusstreffer durch Leon Bahl gipfelte (47.). Friedrichshafen-Fischbach II bekam jedoch die Kurve, weil die Häfler Bezirksligareserve ihre Wurfeffektivität erhöhte und auch den Deckungsverbund stabilisierte. Zudem wuchs Torwart Philipp Jakob in der Schlussphase über sich hinaus und ließ in den zehn Schlussminuten gerade einmal noch einen Gegentreffer zum 29:23-Endstand zu. „Ich denke, dass wir den Klassenerhalt nun geschafft haben sollten, müssen aber noch die Spiele des letzten Spieltages abwarten“, bilanzierte Stefan Städele und fügte hinzu: „Wir haben uns aufgrund einiger Konzentrationsschwierigkeiten eine Schwächephase geleistet, sind aber dank ein paar Umstellungen da rausgekommen. Dadurch haben wir wieder mehr Torgefahr entwickelt und müssen uns auch beim Keeper bedanken.“ Somit waren alle drei Aktivenmannschaften der HSG siegreich.

HSG FF II: Schäffner, Jakob (Tor); Krost (14, 3/5), Baumann (5), Böhrer (3), Gleich (2/1), Magino (2), Rodi (1), Pogert (1), Röhner (1), Gräfe, Pascal Pentzlin, Blank.