Häfler Handballer gewinnen gegen Laupheim

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit haben die Herren I der HSG Friedrichshafen-Fischbach am Samstagabend einen 24:19-Heimsieg gegen den HV Rot-Weiß Laupheim II verbucht. Nach gutem Start musste sich die Mannschaft von HSG-Trainer Rolf Nothelfer jedoch mächtig strecken, um beide Zähler einzufahren. Schließlich hatten die Gäste noch zur Halbzeitpause knapp mit 11:10 vorne gelegen.

Nothelfer hatte von seiner Häfler Handballspielgemeinschaft gegen den Tabellenletzten aus Laupheim im Vorfeld der Partie einen klaren Sieg gefordert. Und in den Anfangsminuten sah es in der Fischbacher Sporthalle ganz danach aus, als hätte seine Mannschaft die Ansage verstanden. Nach sieben Minuten lag die HSG FF – sehr zur Freude des eigenen Anhangs – mit 3:0 vorne. Während die Abwehr um Torwart Enrico Göser am eigenen Kreis so gut wie gar nichts zuließ, erzielte die Häfler Offensive die nötige Durchschlagskraft. Vieles ging dem Gegner einfach zu schnell, auch nach 15 Minuten lief zum 7:3-Zwischenstand für die Erste der HSG alles nach Plan.

Dies sollte sich in der Schlussphase des ersten Abschnitts schlagartig ändern, als Friedrichshafen-Fischbach den verletzungsbedingten Ausfall von Tim Nothelfer zu verkraften hatte, der mit Nasenbluten angeschlagen vom Feld ging. Plötzlich kam ein Bruch ins Häfler Spiel: Die Defensive wackelte, man bekam die Anspiele der Laupheimer Reserve nicht mehr zu fassen. Angeführt vom wurfgewaltigen Sven Schröder (insgesamt sieben Treffer) holte „Rot-Weiß“ auf, glich in der 28. Minute zum 10:10 aus und nahm sogar einen knappen 11:10-Halbzeitvorsprung mit in die Kabine. „Ich habe in der Pause darauf hingewiesen, dass wir in der zweiten Hälfte wieder früher draufgehen und konsequenter am Mann sein müssen“, erklärte Rolf Nothelfer die veränderte Gangart seines Teams nach dem Seitenwechsel. In der Tat knüpften die HSG-Herren ab Minute 37 an die gute Anfangsphase an, agierten wesentlich stabiler in der Defensive um einen sicheren Rückhalt David Pietsch und setzten im Angriff einige Nadelstiche. Infolgedessen setzten sich die Hausherren in der 51. Minute zum 20:15-Zwischenstand vorentscheidend ab und gaben diese Führung bis zum 24:19-Endstand nicht mehr her. „Entscheidend war, dass wir uns immer wieder in gute Wurfpositionen bringen konnten. So haben wir den Gegner speziell in der Schlussphase beherrscht und verdient gewonnen“, fügte Nothelfer abschließend hinzu.