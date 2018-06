Häfler halten sich beim Open-Sky-Event an der Konzertmuschel fit

Tanz-Fitness, Bewegung, Spaß und gute Laune an der frischen Luft hat es am Donnerstabend beim ersten AOK-Open-Sky-Event vor der Häfler Konzertmuschel gegeben. Eingeladen hatte die AOK Bodensee-Oberschwaben all diejenigen, die Interesse hatten, sich spontan unter freiem Himmel zu bewegen. Mit von der Partie war die Friedrichshafener Tanzschule No. 10 mit drei Trainerinnen, die in den Tänzen „Latin Fitness Dance“ (im Bild Hilde Schütze), Movita (Mobilität ,Vitalität und Tanz mit Isabel Werthmann) und im „Linedance“ (Sabrina Daiger) mit ansprechenden Choreografien bei den Aktiven überzeugten und somit viel Lust auf Bewegung und Tanz machten. Im zweiten Teil des Abends ging es etwas gemächlicher zu. Sandra Schweizer von „Yoga am See“ zeigte allen Interessierten, dass Yoga Entspannung und Herausforderung zugleich sein kann. Wer eine Matte mitbrachte und mit bequemer Kleidung erschien, war automatisch mit von der Partie und fand bei einer der zahlreichen Entspannungsübungen, die sehr gut angenommen wurden, Entspannung auf der Wiese neben der Konzertmuschel, Toralf Sigle, vom Veranstalter – der AOK Bodensee-Oberschwaben – betonte den hohen Stellenwert solcher Veranstaltungen, bei denen aktive Prävention und vor allem Spass an der Bewegung im Vordergrund stünden. cle/Foto: cle