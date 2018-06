Häfler Gymnastikgruppe überzeugt bei der Soiree

Unter dem Motto „Weinheim steht Kopf“ ist vom 30. Mai bis zum 3. Juni das Landesturnfest vom Badischen Turnerbund ausgerichtet worden. Mehr als 12 000 Teilnehmer aus insgesamt 673 Vereinen reisten in die Turnfeststadt an der Bergstraße. Diese größte Breitensportveranstaltung in Baden-Württemberg war eine Plattform, um die verbindende Wirkung des Sports und die Vielfalt des Turnens zu zeigen. So reiste auch Klara Schweizer mit der Gymnastikgruppe der Turnerschaft Friedrichshafen nach Weinheim. Im Gepäck hatten sie ihre brandneue Choreografie „Impressionen in Blau“ und einen modernen Tanz.

Auf den beiden Showbühnen, an denen die Gruppe ihre Choreografien präsentierte, ernteten sie laut Vereinsmitteilung sehr viel Beifall und Lob über die Kreativität und Ausführung ihrer Darbietungen. Bei der Veranstaltung Gala der Älteren unter dem Motto „Aktiv sein mit Genuss“ wird die Gruppe schon seit Jahren eingeladen, hier mitzuwirken. Mit der Choreographie des modernen Tanzes begeisterten sie an beiden Veranstaltungsterminen die Zuschauer. Mit sieben Auftritten und einer Stadtführung durch das historische Weinheim waren die Tage ausgefüllt.

Der Höhepunkt für die Gymnastikgruppe war jedoch die Nominierung für die Soiree – einer großen Show am letzten Turnfestabend, an welchem die besten Gruppen aus den Wettbewerben und von den Bühnen ausgewählt werden. Die auftretenden Gruppen erfahren es erst vor Ort, dass sie mit ihrer Darbietung diese Show mitgestalten dürfen.

Mit dem Festzug durch die Innenstadt und der Abschlussveranstaltung am Marktplatz endete mit der Übergabe der Turnfestfahne an die Stadt Ludwigsburg im Jahr 2020 ein unvergessliches Landesturnfest für die Häfler Gymnastikgruppe.