Häfler Grüne kritisieren Polizeieinsatz im Zeppelin

Die Grünen im Häfler Gemeinderat kritisieren die Kontrollflüge der Polizei im Zeppelin an Ostern. Die Einsätze haben nicht nur in den sozialen Netzwerken für kontroversen Gesprächsstoff gesorgt.

„Die Polizeieinsätze im Zeppelin waren nicht verhältnismäßig, da sich bis auf wenige Ausnahmen alle Häfler Bürgerinnen und Bürger an die Bundes- und Landesregelungen gehalten haben und das auch über die Osterfeiertage zu erwarten war“, sagt die Fraktionsvorsitzende Anna Hochmuth laut Pressemitteilung. „Deshalb stellen wir den Mehrwert der Polizeiflüge deutlich in Frage.“

Gemeinderätin Regine Ankermann kritisiert die Kontrollen aus der Luft als Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger: „Mit der Aussage, dass nur öffentliche Plätze in Augenschein genommen werden, so wie im Vorfeld dargestellt, wird der Bürger für naiv gehalten.“ Das Rundum-Panorama, das sich den Polizisten aus der Luft biete, mache keinen Unterschied zwischen öffentlichen Plätzen und privaten Grundstücken. Die Beamten müssten schon eine „bewundernswert selektive Aufmerksamkeit besitzen, könnten sie sie sich gegenüber den Einblicken in Privatgärten blind stellen“, sagt Ankermann.

„Generell müssen wir uns fragen, für welche Anlässe wir den Zeppelin als unser positiv besetztes Stadtsymbol einsetzen wollen und für welche nicht“, so Christine Heimpel. „Das ist jetzt sicher nicht die wichtigste Diskussion in der momentanen Zeit. Aber für die Zukunft sollten wir darüber nachdenken.“

Die Fraktion der Grünen schlägt vor, künftig einen Kriterienkatalog zu erstellen, in dem folgende Fragen beantwortet werden: „Wann, wo, wie und warum werden Einsätze des Zeppelins geplant und durchgeführt? Und wer entscheidet über Einsätze und die finanziellen Mittel dieser Maßnahmen?“