Häfler gelingt in Bissingen ein Auftakt nach Maß

Einen Saisonstart nach Maß hat das Verbandsligateam des VfB Friedrichshafen in Bissingen/Teck hingelegt. Mit drei Siegen in drei Spielen sicherten sich die Häfler Faustballer laut Pressebericht zum Auftakt der Feldrunde 2017 gleich die Tabellenführung und liegen damit in Sachen Wiederaufstieg auf Kurs.

Drei Spiele gegen die Teams aus Ochsenbach, Stuttgart- Vaihingen und Bissingen standen zum Saisonstart auf dem Programm. Im Eröffnungsspiel gegen den TV Ochsenbach kämpften beide Teams mit den widrigen Bedingungen. Regen und starke Windböen erschwerten einen ordentlichen Spielaufbau.

Jedoch kam der VfB mit der Situation besser zurecht und sicherte sich souverän mit 3:0 (11:5, 11:6, 11:4) den ersten Saiosnsieg.

In der zweiten Partie gegen den NLV Vaihingen II bekamen die, trotz des schlechten Wetters, doch recht zahlreich erschienenen Zuschauer dann das wohl beste und dramatischste Spiel des Tages serviert. Der erste Durchgang ging, begünstigt durch zahlreiche unnötige Eigenfehler an den NLV Vaihingen. Dann aber hatten sich die Häfler wieder gefangen und lieferten sich in der Folge einen offenen Schlagabtausch mit der Vaihinger Mannschaft. Nach dem Satzausgleich in der Verlängerung ließen die Seehasen auch im dritten Satz nichts anbrennen. Dramatisch wurde es dann im Entscheidungssatz. Mit der letzten Angabe sicherten sich die Häfler den verdienten 3:1-Sieg (9:11, 14:12, 11:8, 15:14).

Dieses Spiel hatte viel Kraft gekostet. Dem VfB merkte man die kurze Erholungszeit an und die Hausherren vom TV Bissingen nutzten die Situation. Nach 2:6 Rückstand nahm Coach Marc Gerhardt eine Auszeit und ließ in der Abwehr Schmidt und Krüger die Seiten tauschen. Mit einer sensationellen Energieleistung holten die Häfler Punkt für Punkt auf und gingen beim Stand von 11:10 zum ersten Mal in Führung. Das war der Knackpunkt, denn nun lief der VfB Express. Am Ende stand auch hier ein klarer 3:0 (15:13, 11:6, 11:6) Sieg, welcher den VfB an die Tabellenspitze der Verbandsliga katapultierte.

VfB Friedrichshafen: David Ressel, Tobi Paul, Fabian Schmidt, Michael Pieper und Jens Krüger.