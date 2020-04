Häfler Drachen- und Gleitschirmflieger überreichen Schutzvisiere

Auf Initiative des Vorstands des Drachen- und Gleitschirmfliegervereins Friedrichshafen (DGF) haben mehrere Vereinsmitglieder mit ihren privaten 3D-Druckern Gesichtsschutzvisiere hergestellt. Die drei Drucker liefen Tag und Nacht, wie der Verein mitteilt. Seit drei Wochen tüftle man an den Visieren, verteile sie an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Und mittlerweile unterstützt der Verein auch die zentrale Beschaffungsstelle für Notfallausrüstung im Häfler Landratsamt, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, doch in Zeiten wo Schutzausrüstung für Mediziner und Pfleger schwer oder gar nicht zu beschaffen ist, scheint es sinnvoller sich derartigen Herausforderungen zu stellen, als – wie einige in unserer Community – sich über Flugbeschränkungen aufzuregen“, schreibt der Verein.

Die Resonanz der verantwortlichen Mediziner, Heimleiter und Amtsleiter sei „grandios“. Viele wurden erstmals durch die Aktion auf die Sportart aufmerksam – mit sehr positiver Anerkennung für den Flugsport, was auch den Organisator Helmut Knabe überraschte: „Keiner dieser Gesundheitsexperten hat mich zum Risiko unserer Sportart angesprochen“, sagt er.

Wer ebenfalls einen 3D-Drucker hat und sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich bei dem Verein melden. Man gebe gerne Starthilfe. Weitere Infos bei Helmut Knabe, Telefon 0151 / 17 80 85 05.