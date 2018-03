Häfler Discofox-Paar stellt Weg zur Titelverteidigung

Das Häfler Discofox-Paar Hilde Schütze und Karl Deiring haben sich beim zweiten Länderturnier der 3er-Serie in der Schweiz durchgesetzt. Beide haben die große Chance auf die Titelverteidigung. Das Paar überzeugte von Beginn an die Wertungsrichter und zeigte laut Vereinsbericht eine starke Leistung.

Aus der Häfler Tanzschule No. 10 starteten in der höchsten internationalen S-Klasse Hilde Schütze und Karl Deiring. Thomas Schütze sowie Thomas Blum waren noch beim Jack’n’ Jill-Turnier am Start. Schütze/Deiring konnten die Wertungsrichter überzeugen und ertanzten sich die Qualifikation für das Finale. Hier standen jeweils zwei Paare auf der Fläche, um ein Slow- und ein Quicklied zu tanzen. Kein Paar wusste, wo es mit seiner Leistung stand und tanzte noch seine Kür auf eigene Musik. Hier war die Kreativität jeder Kür verschieden. Es wurde die ganze Bandbreite gezeigt, was im Discofox möglich war.

Zweiter Sieg

Hilde Schütze und Karl Deiring ließen die Konkurrenz hinter sich. Somit haben sie nach zwei Siegen die Weichen gut gestellt, um beim dritten anstehenden Länderturnier den Gesamtsieg der Länderserie nach 2017 erneut zu holen.

Beim anstehenden Jach’n’ Jill Turnier, wo in jeder Runde den Herren neue Tanzpartnerinnen zugelost werden, starteten nun Thomas Blum und Thomas Schütze in die Vorrunde. Hier kam es auf die Paarharmonie, die man mit der nicht bekannten Dame beim Tanzen zeigte, an. Der Herr oder die Dame, muss sich in jeder neuen Runde auf einen anderen Tanzpartner einstellen. Gewertet wurden die Damen und die Herren jeweils separat. Thomas Blum und Thomas Schütze zeigten, dass sie beide in der Lage waren, mit neuen Partnerinnen eine Harmonie beim Tanzen zu zeigen. Beide schafften den Einzug in das Finale. Hier wurde es noch einmal spannend, wie die Paarzusammensetzungen nun sein werden. Beide Herren konnten die Wertungsrichter überzeugen. Am Ende erreichte Thomas Schütze den vierten Platz und Thomas Blum setzte sich durch und gewann das Jack’n’ Jill bei den Herren.