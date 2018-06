Der Bericht zur Erweiterung der Tempo-30-Straßen in der Stadt und der Ausbau an Geschwindigkeitskontrollen hat am Dienstag und Mittwoch für heftige Debatten auf der Facebook-Seite von Schwäbische.de gesorgt. Verständnis für die neuen Regelungen traf auf massive Kritik von anderen Usern der Webseite.

„Inzwischen ist es so verbreitet, dass du auf einer Strecke von zwei Kilometern alle paar Hundert Meter 30, 50, 30 und wieder 50 fahren musst – also entweder einheitlich oder gar nicht! Was 30 durch die Stadt bringt sehen wir auch schön an Markdorf. Erst schreien alle „30“ wegen Lärm, jetzt wird wegen noch mehr Lärm durch Rückstau und Smog gejammert“, teil Facebook-Nutzer „Tim Schropp“ seinen Frust im sozialen Netzwerk mit.

Schon genug Stau

Nutzerin „Jutta Winner-Pfeiffer“ teilte die Kritik von „Schropp“ und forderte Politik und Verwaltung auf, „andere Lösungen zu suchen“. „Mehr oder weniger gescheiterte Projekte wie Hagnau und Markdorf“ würden derzeit ignoriert.

„Kerstin Bolat“ plädierte unterdessen für ein gezielteres Verwenden von „Tempo 30“: „Bei Schulen und Kitas verstehe ich das. Ich wohne selbst an einer vielbefahrenen Straße und Stau oder Rückstau nervt viel mehr. Und das wird das Resultat aus dieser Sache sein. Wir haben ja nicht schon genug Stau in Friedrichshafen und Umgebung.“

„Lärmkisten“

Es gab allerdings auch Verständnis für die geplanten Änderungen. Nutzer „Udo Herrmann“ schrieb auf Facebook: „Zone 30 ganztägig, bin ich voll dafür als Anwohner. Nur sollte es auch kontrolliert werden, um die nervigen Prolls in ihren Lärmkisten endlich mal zu erwischen.“ Es gebe Autofahrer, „die abends nichts besseres wissen, als mit ihren Kisten mit einem Höllenlärm im Kreis herumzufahren“. Auch „Martin Bollmann“ gehörte nach kurzem Zweifeln zu den Befürwortern der Regelung: „Ich war kurz erschrocken, bei genauem Hinsehen finde ich es aber gut. Das sind vermutlich genau die richtigen Stellen“, schrieb er unter anderem.

Nutzer „Alex Drei“ zweifelte hingegen an der praktischen Wirkung der neuen Regelungen: „Sorry, aber tagsüber kann so oder so kein Mensch schneller als mit 30 Stundenkilometern durch die Friedrichstraße fahren – wegen Stau.“

Insgesamt wurde die Berichterstattung zum Thema auf der Facebookseite rund 20 Mal kommentiert und knapp 30 Mal weiterempfohlen. Rund 10000 Menschen wurde die Nachricht und die Debatte durch das Netzwerk angezeigt.

