Häfler Comfort-Hotel sammelt für soziale Einrichtungen

Das Comfort-Hotel Friedrichshafen, eines der acht Hotels der Hotelbetreibergesellschaft Place Value GmbH mit Sitz in Grünwald, hat die Spendenaktion „Orange Weeks“ des Unternehmens eröffnet, schreibt das Hotel in einer Pressemitteilung. Mit Flyern, Servietten, Postern und vielen kleinen Details macht das Hotel in der Ailinger Straße 128 auf die Spendenaktion aufmerksam.

Die Spendenaktion hat Martin Kemmer, Geschäftsführer der Place Value GmbH, mit Studenten des Unternehmens geplant und ins Leben gerufen. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeiter voll und ganz hinter der Aktion stehen und wir mit diesem Projekt soziale Einrichtungen unterstützen können“, so Martin Kemmer. Die Spendenbox ist bis September in den acht Hotels aufgestellt.

Die Spenden gehen dieses Jahr an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München. Seit 2004 betreut die Stiftung Familien mit unheilbar kranken und lebensbedrohlich erkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.