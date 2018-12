82 419 Euro sind für die Aktion Häfler helfen bis Donnerstag, 20. Dezember, gespendet worden. Das ist nicht so viel wie vergangenes Jahr, aber eine ansehnliche Summe, mit der viel Gutes bewirkt werden kann. Es kann auch weiterhin gespendet werden.

Zwei Drittel der Spendengelder werden von der katholischen Kirche vergeben, ein Drittel von der evangelischen. Den Überblick über die einlaufenden Gelder hat der katholische Stadtdiakon Ulrich Föhr. „Es gingen mehrere Spenden über 300 Euro ein“, sagt er. Darüber freut er sich natürlich, aber wichtig ist ihm auch, dass die Aktion Häfler helfen von den Friedrichshafenern in der Breite angenommen wird. Das zeigt gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität mit den wenig begüterten Mitbürgern der Stadt. „Viele spenden über 100 Euro. Und allein am Montag dieser Woche gingen vier Mal 150 Euro ein“, erzählt Föhr. Unter den Spendern sind viele Namen, die Föhr bereits aus früheren Jahren der Aktion kennt. „Das zeigt mir, das Häfler helfen gut eingeführt ist. Die Leute wissen, dass es uns gibt und sie vertrauen darauf, dass das Geld auch bei den Bedürftigen ankommt“, schlussfolgert der Stadtdiakon. So mancher Firma in Friedrichshafen ist die Spende an Häfler helfen schon zu einer Selbstverständlichkeit im Monat Dezember geworden.

Auch in diesem Jahr finden sich wieder neue Namen unter den Spendern. Etwas ganz Besonderes war für Ulrich Föhr die Aktion auf der Bodensee-Weihnacht am vergangenen Dienstag. Thomas Vogt, Wirt des Lammgarten-Stübles, spendete dabei von jedem verkauften Glühwein 50 Cent an Häfler helfen.

Seit kurzem macht ein Informationsblatt auf Häfler helfen aufmerksam. Es richtet sich an Hilfesuchende ebenso wie an potenzielle Spender. Gestaltet und gedruckt wurde es von der Schwäbischen Zeitung. Bei der Vergabe der Gelder legen Ulrich Föhr sowie seine evangelischen Kolleginnen Dagmar Neuburger und Sabine Hornig von der Diakonie Wert darauf, dass möglichst effektiv geholfen wird. „Auch in diesem Jahr gab es wieder einige Klienten, die uns nur ein- oder zweimal aufgesucht haben. Da konnte mit einer einmaligen Zahlung viel bewegt werden“, sagt Ulrich Föhr

In den vergangenen Wochen konnten dank Häfler helfen wieder einige dringend benötigte Waschmaschinen und Kühlschränke gekauft werden. Wenn Klienten Bedarf an einem solchen Gerät anmelden, ist Ulrich Föhr in gutem Kontakt mit Handwerkern. Sie überprüfen, ob die defekten Maschinen der Klienten für günstiges Geld vielleicht noch repariert werden können. Nur wenn das nicht möglich ist, wird eine neue besorgt. „Von Hartz IV-Empfängern wird erwartet, dass sie für solche Anschaffungen Geld ansparen. Das ist in der Praxis aber fast nicht möglich“, weiß Föhr. Durch Häfler helfen kann so eine Lücke im sozialen Netz geschlossen werden. Es ist nicht die einzige.