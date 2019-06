In der voll besetzten Kirche St. Petrus Canisius haben am Donnerstagvormittag zahlreiche Gläubige im Rahmen eines Festgottesdienstes den Fronleichnamstag gefeiert. „Gebt ihr ihnen zu essen!“, lautete das Leitwort und die Hoffnungsbotschaft, die von den fünf katholischen Innenstadtgemeinden St. Nikolaus, St. Petrus Canisius, St. Columban sowie von der muttersprachlichen italienischen und kroatischen Gemeinde Santa Caterina de Siena und Sveti Leopold Mandic hinaus getragen wurde. Aufgrund der unsicheren Wetterlage musste der ursprüngliche Veranstaltungsort, die Konzertmuschel an den Uferanlagen samt dem Blumenteppich kurzfristig abgesagt und der Festgottesdienst nach St. Petrus Canisius verlegt werden. Im Anschluss feierte die Gemeinschaft bei Sonnenschein im Bereich um St. Nikolaus ihr Gemeindefest. Foto: ah