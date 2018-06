Häfler Baptisten bleiben noch bis Sonntag am Ball

Von

In der Nacht zum Sonntag ist ein Mann in der Wurzacher Ach ertrunken. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung. Ein Fußgänger hatte den 56-Jährigen am Sonntagmorgen um kurz vor 8 Uhr auf Höhe der Achbergstraße leblos in dem Fluss liegend entdeckt und die Polizei alarmiert. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr barg den Leichnam aus der Ach. Dieser hatte vermutlich schon einige Stunden im Wasser gelegen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von einem Unfall aus.