Häfler Badmintonspielerin ist für EM gut vorbereitet

Als einzigste VfB-Starterin trat Claudia Vogelgsang Elmshorn an. Die Tatsache, dass an allen drei Turniertagen auf sechs extra verlegten Spielfeldmatten Badminton gespielt wurde, kam bei den Spielern sehr positiv an.

Die starke oftmals jüngere Konkurrenz machte es der Häfler Ausnahmesportlerin nicht immer leicht. Doch die ersten beiden Runden gegen Jennifer Thiele (VfL Grasforf) und Lea Dingler (1. BC Beuel) konnten jeweils souverän in zwei Sätzen gewonnen werden. Im Halbfinale wartete mit der späteren Turniersiegerin vom TV Marktheidenfeld eine ebenbürtige Gegnerin. Claudia Vogelgsang spielte über weite Strecken der Partie gut mit, doch am Ende setzte sich Stepper mit 21:11 und 21:16 durch.

Im Damendoppel trat Claudia an der Seite von Laura Striewski vom BC Hohenlimburg an. Im 1. Match gab es erneut ein Aufeinandertreffen mit Brid Stepper und abermals folgte eine Niederlage, diesmal aber hauchdünn mit 21:18/19:21/24:22.

Damit sind auch die EM-Vorbereitungen für Guadalajara (Spanien) abgeschlossen.