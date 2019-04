Häfler Badminton-Team beendet die Saison auf Platz vier

Das Häfler Badminton-Team belegt zum Saisonende den vierten Platz in der Württembergliga. Zum Saisonabschluss ging es vor heimischer Kulisse für die Erste gegen Metzingen zwei und drei. Die Gäste von Metzingen 2 wollten sich gegen den VfB die Meisterschaft nicht nehmen lassen. Im ersten Herrendoppel konnte sich das sehr erfahrene „Alt-Herrenduo“ Baier/Kamp gegen Koucky/Ortinau durchsetzen. Im Herreneinzel zelebrierte Wolf-Dieter Baier seine ganze Badminton-Erfahrung. Metzingens Michel Koucky hielt stark dagegen, musste sich am Ende aber verdient mit 21:18 und 21:18 geschlagen geben. Am Ende stand es 6:2 für die Gäste.

Besser lief es am Abend gegen Tabellenschlusslicht Metzingen 3 an. Mit einer taktischen Meisterleistung und vielen langen und quälenden Ballwechseln steuerte Wolf-Dieter Baier mit seinem Dreisatzsieg im ersten Herreneinzel seinen vierten Spielpunkt am Wochenende bei und brachte sein Team auf die Siegesstraße. Den entscheidenden fünften Spielpunkt holte Jan Boyde gegen Khanh Minh Lam, wobei hier die Entscheidung erst in der Verlängerung des dritten Satzes für den VfB fiel. Das Dameneinzel und auch das Mixed konnten die Gäste für sich entscheiden, sodass die Partie am Ende 5:3 aus Häfler Sicht endete.

Die zweite Mannschaft des VfB Friedrichshafen ist schon seit dem vorletzten Spieltag vorzeitig und ungeschlagen Meister. In der nächsten Saison tritt das Team in der Landesliga Donau/Oberschwaben an.