Häfler aufgepasst: Ehingen läuft nicht mehr hinterher

Giovanni Rizzo und Oliver Senkbeil sind bis zum Saisonende für die Landesligafußballer des VfB Friedrichshafen verantwortlich. Das nächste Spiel am Samstag (15 Uhr) in Ehingen stellt das neue Duo an der Außenlinie vor einer schweren Aufgabe, weil der Neuling nach einer schwachen Vorrunde (13 Punkte) im neuen Jahr bislang so viele Punkte gesammelt hat (11), dass er den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen wieder hergestellt hat.

Am vergangenen Wochenende gab es ein Gespräch zwischen Trainer Christian Wucherer und der Abteilungsleistung des VfB. Aufgrund der hohen beruflichen Belastung war es für Wucherer nicht möglich, das Team unter der Woche regelmäßig zu trainieren. Beide Seiten einigten sich auf eine vorzeitige Beendigung des Vertrages. Nun ist Giovanni Rizzo neuer Cheftrainer, Oliver Senkbeil assistiert ihm. Das bestätigten die Verantwortlichen des VfB.

Mannschaft zeigt Moral

„Unsere Mannschaft hat diese Woche gut trainiert und gegen Weingarten gezeigt, dass sie läuferisch und kämpferisch sich steigern kann“, sagt Rizzo. Gemeint ist die zweite Halbzeit und das erfreuliche Finale der Partie. Der VfB Friedrichshafen machte kurz vor Schluss aus einem 1:2 noch ein 3:2. „Da hat die Mannschaft Moral gezeigt, war nach dem Ausgleich gierig auf drei Punkte“, meint Rizzo.

Laufbereitschaft, Kampf, Gier: Der VfB benötigt all dies, um in Ehingen zu bestehen. Trainer Roland Schlecker und sein Team spielen eine gute Rückrunde und sind ein sehr unangenehmer Gegner. „Die Mannschaft geht von Beginn ein hohes Tempo, setzt den Gegner unter Druck, um ihn zu Fehlern zu zwingen. Das muss uns von Beginn an bewusst sein und da müssen wir gegensteuern“, betont Rizzo.

Die TSG Ehingen startete verheerend in die Saison. nach neun Spielen hatte die Mannschaft nur einen Punkt. Der Grund war der Aufstieg über die Relegation. Das Team spielte bis 18. Juni 2017 und da war die Pause und die Vorbereitung auf die neuen Saison zu kurz. Die Folge waren viele verletzte Spieler, die nun nach und nach zurückkommen. In der Rückrunde der Fußball-Landesliga stießen die ehemaligen TSG-Spieler Julian Guther und Michael Oberdorfer wieder zum Team. Diese beiden Fußballer sind eine deutliche Verstärkung.

„Wir müssen konzentriert spielen und dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben. Wenn wir so auftreten, wie in Hälfte zwei gegen Weingarten, dann bin ich zuversichtlich“, sagt Rizzo. Verzichten muss der VfB-Trainer weiter auf Ralf Heimgartner und Eugen Strom.

Abwehrspieler Michael Metzler ist auch noch angeschlagen. „Ich hoffe, dass er bis zum Samstag fit wird“, meint Rizzo.