Häfler ATC-Tanzpaar Wölki ist Vize-Landesmeister

Michael und Susanne Wölki vom ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen haben es erneut geschafft. Bei der Landesmeisterschaft in den Standardtänzen der Altersgruppe ab 45 Jahre errangen sie in Heidenheim die Silbermedaille in der Leistungsklasse B. Noch Kurzem bestimmten Erkältungen und andere krankheitbedingte Ausfälle den Trainingsalltag des ATC-Paares.

Laut Pressebericht kam, wie schon im Vorjahr und zuletzt auch zur Meisterschaft in den lateinamerikanischen Tänzen im Februar, nicht in Frage. In Gruppen- und Einzeltrainingsstunden bestens vorbereitet sowie mit neuem Turnierkleid ausgestattet, machten sich beide am Wochenende auf den Weg zum Turnierort.

Bereits in der Vorrunde wurde deutlich, dass der Titelkampf letztlich zwischen zwei Paaren ausgetragen wird. Gemeinsam mit dem Paar Lutz/Pfeiler aus Heidenheim erhielt das Paar vom Häfler Tanzsportclub die meisten Wertungen für die nächste Runde. Beide setzten sich zu diesem Zeitpunkt deutlich von den zehn Mitkonkurrenten ab. Im Finale behielt das Paar aus Heidenheim die Oberhand und gewann die Meisterschaft souverän. Susanne und Michael Wölki errangen die Silbermedaille, gefolgt von Scharnagel/Scharnagel aus Lahr.