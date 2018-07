Häfler ADAC fährt mit legendärem Gerät vor

Auf einem 250 Quadratmeter großen Stand, von Herbert Schneider konzipiert, wird der ADAC Ortsclub Friedrichshafen mit seinem „Engländer Stammtisch“ und der „Renngemeinschaft Graf-Zeppelin“ an der „Klassikwelt Bodensee“ teilnehmen. Die Vorfreude ist groß, wie Vorsitzender Christian Kubon im Vorfeld der SZ sagte.

Überwiegend – aber nicht nur – englische Klassiker werden Abteilungsleiter Harald Birnbaum und seine Kollegen in der Halle B 2 (Stand 101) aufbieten, und wie in den Vorjahren Emotionen verursachen und Erinnerungen wecken. Ein Morgan Plus 8, ein MG A Baujahr 1958, ein MG B Baujahr 1971, ein MG Mitchet Baujahr 1973 und ein Exote Cobra, sind die speziellen Oldtimer, mit denen der „Engländer Stammtisch“ für Furore sorgen wird. Und das nicht nur auf der Klassikwelt. Nahezu jeden Sonntag sind Mitglieder in diesen Wochen unterwegs – unübersehbar.

Erste Gedanken und Überlegungen zur Gründung eines Oldtimer-Stammtisches gab es bereits vor mehr als zehn Jahren im Rahmen der ersten Bodensee Oldtimer-Rallye der Renngemeinschaft Graf Zeppelin und der „Scuderia Humpis“. Konkrete Formen nahm die Idee aber erst bei der in Abstimmung mit dem MG Drivers Club von Wolfgang Karcher ausgerichteten British Car-Treffen im Jahr 2003 in Isny an. Kurz darauf wurde von Wolfgang Karcher mit einigen Britis Car-Freunden aus dem Bodenseekreis dann der „Engländer Stammtisch Bodensee“ gegründet. Eine Interessengemeinschaft für sportliche englische Fahrzeuge (vor allem aus den 70er Jahren), integriert in den ADAC-Ortsclub Friedrichshafen, und seit 2006 von Harald Birnbaum geführt www.est-bodensee.de.

Das Erfahren der grandiosen Landschaft rund um den Bodensee mit britischem Flair und möglichst offenem Verdeck zählt in den Sommermonaten zu unserem besonderen Vergnügen“, schwärmt Birnbaum. Im Vordergrund der Leidenschaft stehen aber sympathische Menschen, die sich mit den Eigenschaften ihrer Fahrzeuge auseinandersetzen und gemeinsam versuchen, eine möglichst entspannte Zeit zu erleben. Ausfahrten zu Veranstaltungen rund ums Thema ältere Fahrzeuge und Technik vor allem werden gepflegt. Wobei nicht stur nach britischen Regeln, sondern nach individuellen Ansprüchen gehandelt werden soll. Die Ausfahrtsziele - die man in unterschiedlicher Fahrzeugstärke anvisiert - werden am Stammtisch vereinbart. Der Chiemsee ist dieses Jahr einer der Endpunkte, primär aber das größte „Engländer-Treffen“ in der Schweiz.

Kubon lobt Klassikwelt

ADAC-Vorsitzender Christian Kubon lobt die Klassikwelt und ihre Macher. Diesen Erfolg hatte selbst er nicht erwartet. Was auch große Firmen wie Audi und Mercedes gemerkt haben und nun beim dritten Mal dabei sind.

Nicht so ausladend wie die Fläche der „Engländer“ ist der Bereich der „Renngemeinschaft Graf Zeppelin im ADAC“ auf dem Stand der Klassikwelt Bodensee, wie die Vereinslegende „Gebe“ Zeller der SZ sagte. Der einstige Europameister organisiert zusammen mit Harald Birnbaum den Auftritt und stellt beim zweimal täglichen Dekra-Rundkurs das Sicherheitspersonal. Mehr noch: Gebhard Zeller ist gebeten worden, mit seinem Austin Haley Lemans (Baujahr 1962) voraus zu fahren. Mit dabei auf dem Stand: Ein 328er BMW (Baujahr 1936), ein MG TD (nicht Diesel) baugleich wie vor dem Krieg, eine 250er DKW und eine BSA von Max Fessler. (sig)