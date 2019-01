GZH-Tiefgarage schließt am Freitag früher

Wegen einer Veranstaltung im Graf-Zeppelin-Haus schließt die Tiefgarage am Freitag, 1. Februar, bereits um 14 Uhr. Ab 18 Uhr ist sie dann ausschließlich für die Besucher des Konzerts des Royal Philharmonic Orchestra geöffnet, teilt die Stadt mit.

Damit die Besucher des Ringtreffens des Alemannischen Narrenrings zum Festgelände kommen, hat die Stadtverkehrsgesellschaft den Busfahrplan erweitert. Während der drei närrischen Tage vom 1. bis 3. Februar fahren die Stadtbusse nach einem Sonderfahrplan. Die Tageslinien fahren bis in die Nacht: Am Freitag bis Mitternacht, am Samstag bis 2 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr im Stunden-Takt. Ab 20 Uhr fahren die Abendlinien an diesem Tag bis Mitternacht.

Darüber hinaus gibt es verschiedene Parkhäuser und Tiefgaragen im direkten Umfeld zur Innenstadt: die Stadtwerk am See-Parkhäuser „Altstadt“ und „Am Stadtbahnhof“, die Tiefgaragen im Quartier Metzstraße, „SEE.STATT“ und in der Wendelgardstraße. Wer nicht im Parkhaus parken möchte, hat die Möglichkeit, sein Fahrzeug auf dem „Seeparkplatz“ am Hinteren Hafen abzustellen.