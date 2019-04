GZH: Stadt behält Zufahrt zur Tiefgarage im Auge

Es ist lang, dünn, hat im unteren Drittel zwei schwarze Koffer an der Seite, oben eine Art Kamera, hängt an einem Laternenpfahl in der Olgastraße gegenüber dem Graf-Zeppelin-Haus (GZH) – und sorgte zuletzt für viele fragende Gesichter. Die Erklärung, was dahinter steckt, liefert die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen: Es ist eine Messstation, mit der die Autos gezählt werden, die in die Tiefgarage des GZH ein- und ausfahren. Der Grund: Die Straßenführung in dem Bereich steht offenbar auf dem Prüfstand.

Der Verkehr sei überwacht worden, „um eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen, wie die Zufahrt verbessert werden kann“, heißt es. Im Fokus war der Pressestelle zufolge lediglich die Tiefgarage – und das drei Tage lang, von Dienstag bis Donnerstag. Die Autos könnten nur mit Hilfe dieser Verkehrsüberwachung gezählt werden. Zwar würde die Zahl der Fahrzeuge für die Anzeige der freien Parkplätze in der GZH-Tiefgarage ohnehin erfasst, allerdings nicht zeitlich definiert. Rechtliche Probleme – Stichwort: Datenschutz – gebe es nicht, da weder Autokennzeichen, noch Fahrer oder Menschen, die vorbeigehen, zu erkennen seien, teilt die Stadt mit.