GZG-Schüler erlaufen für Afrika mehr als 8600 Euro

235 Schüler aus neun Klassen des Graf-Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen haben am Mittwochvormittag im Bereich der Musikmuschel am Spendenlauf „GZG go for Africa“ teilgenommen. „Das Motto der Aktion „Dein Tag für Afrika“ lautet dieses Jahr „Durch Wissen Wurzeln stärken“. Die Kinder und Jugendlichen haben sich im Vorfeld Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde eine zuvor ausgemachte Prämie bezahlten. Mit dem Geld werden Kinder in Afrika im Bereich Bildung unterstützt. Laut Organisatoren haben die 235 Teilnehmer insgesamt 8628,61 Euro erlaufen. Der Schüler mit den meisten Runden lief 74 Runden mit einer Länge von jeweils 200 Metern. Organisiert wurde die Aktion von den Zehntklässlern Jenny Vogel, Larissa Kreft, Alina Huber, Chris Turner, Elias Veeser und Salome Winstel. „Wir freuen uns, dass die jungen Teilnehmer soviel Engagement und Einsatz bei diesem Projekt miteinbringen“, sagte Salome Winstel nach dem Spendenlauf. Foto: GZG