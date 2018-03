Die Oberstufenschüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums haben sich im Hinblick auf den 27. Januar, dem „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, mit der deutschen Erinnerungskultur und dem richtigen Umgang mit dem Holocaust auseinandergesetzt. Vorausgegangen war die jährliche Exkursion der gesamten Kursstufe 2 gemeinsam mit vier Geschichtslehrern in die KZ-Gedenkstätte Dachau. Neben dem Rundgang über das Gelände beschäftigte die Schüler laut Eigenbericht vor allem die Frage, ob eine solche, von der Schule durchgeführte Exkursion der richtige Umgang mit der Vergangenheit ist, die bereits mehr als 70 Jahre zurückliegt? Die Schüler meinen, dass gerade die intensive Beschäftigung mit der eigenen Geschichte unumgänglich ist, um einer Wiederholung in der Zukunft vorzubeugen. „Deshalb waren wir uns im Kurs auch einig, dass die Exkursion in die KZ-Gedenkstätte Dachau notwendig und wichtig war. Eine bloße Beschäftigung mit dem Thema im Unterricht würde eindeutig nicht den Erkenntnisgewinn einer Exkursion ermöglichen“, schreiben die Gymnasiasten.