„Und der Haifisch, der hat Zähne“ – Nicht nur wegen diesem Lied von Bertolt Brecht und Kurt Weill ist der Theater-AG des Graf-Zeppelin-Gymnasiums ein Volltreffer gelungen. Sondern weil ihre Kreuzung aus Vaclav Havels „Gauneroper“ mit den bekanntesten Liedern aus der „Dreigroschenoper“ als Ganzes überzeugt. Hier wird eine verkehrte Welt vorgeführt, in der das Verbrechen die Normalität darstellt. Gangsterboss Peachum sitzt wie der arrivierte Patriarch einer Industriellenfamilie in seinem Sessel, führt sein Syndikat wie ein gut organisiertes Unternehmen; und hinter alledem steckt zuletzt die Polizei, die die Fäden zieht.

Immer wieder kippt die Bühnenwirklichkeit ins Absurde, wenn es gerade die Verbrecher sind, die von Ehre, Prinzipien und Idealen reden; und absurderweise ist die Ganovenehre in einer so verkehrten Welt die einzig aufrichtige; die platt-biedermännische gibt es ja nicht mehr. Die Inszenierung von Dagmar Mader spielt wunderbar mit diesen ins Schillern geratenden Moralbegriffen. Das Aufrichtige und Geradlinige löst sich auf, und so gerät ausgerechnet eine Liebesszene ganz bewusst steif, unbewegt, mit wie vom Teleprompter abgelesenen Texten: Peachums Tochter Polly (Carolin Arnold) und Peachums großer Gegenspieler Macheath schwören einander die Treue.

Wenn Peachum mit Polizeichefin Lockit zusammensitzt und sich als Spitzel entpuppt, gar ein Gesetzesdiener sein will, denkt man nicht von ungefähr an die ganz realen V-Mann-Skandale der rechten Szene, in denen sich Gut und Böse vermischen, bis sie ununterscheidbar werden.

Einmal mehr spielt Dagmar Mader in einer GZG-Inszenierung mit dem Raum, stellt verschiedene Spielorte und Sphären nebeneinander: links die Polizei, in der Mitte die Bordellszene, in der Macheath sich herumtreibt, rechts Peachums biedermeierliche Herrenwohnung. Überall gibt es etwas zu schauen und wo gerade nicht gespielt wird, erstarren die Akteure zum reglosen Tableau. Manchmal ist es, als ob in dieser Reglosigkeit eine tiefere, undurchschaubare Wahrheit sichtbar wird, in der nur eines klar ist: ihr ist nicht zu trauen. Das ist es auch, was das Pokerface von Verena Seyboldt so interessant macht: Wie soll man dieses Gesicht deuten, das äußerlich unbewegt und mit der Unschuld eines glasklarem Soprans das illusionslose Lied von der sexuellen Hörigkeit singt? Gerade durch das Uneindeutige und Auseinanderstrebende wird hier eine starke Bedeutungstiefe erzieht. Von Tobias Rädle kongenial am Klavier begleitet, sind Verena Seyboldt und ihr Gesangspartner Paul Frey zudem ein Traumteam, das in der Zweistimmigkeit kein einziges Mal daneben liegt. Durch sie wird das Theaterstück zugleich zum Cabaret.

Gelungen sind die kleinen Regieeinfälle: Nur indem er auf eine besondere Weise die Hand umdreht, erinnert Peachum an Marlon Brando als „Der Pate“. Das Publikum kann sich ein Lachen nicht verkneifen, als Macheath von der Polizei verhört wird und ihm so nebenbei das typische Zubehör eines Schürzenjägers – der er ja auch ist – aus den Taschen gezogen wird: Liebesbriefe, nassgeweinte Mädchentaschentücher und Damenunterwäsche. Daniel Kailer setzt als Macheath auf Lässigkeit und Coolness, während Jannis Keller als Peachum immer wieder den Schalk unter der Weste durchblitzen lässt. Büsra Kabakci gelingt die Rolle von Peachums Frau als mütterliche Dame, mit Familiensinn und rücksichtslosem Kalkül. Annika Lax als korrupte Polizeichefin Lucy Lockit wirkt in ihrem Hosenanzug wie eine skrupellose Managerin, und Delja Wilfert imitiert als Puffmutter Diana in Vollendung die guten Manieren der höheren Gesellschaft.

Das Publikum ist hingerissen. Auch im nächsten Jahr wird es für die Seehasenfestaufführung der GZG-Theater-AG wieder viel zu wenig Karten geben.