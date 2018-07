Nach insgesamt 43 Jahren am Graf-Zeppelin-Gymnasium hat Schulleiter Hermann Dollak am Dienstag seinen vorletzten offiziellen Arbeitstag genossen. Das Schulleitungsteam hat diesen Tag des Abschieds unter dem Motto „Wegbegleiter“ seit September letzten Jahres geplant und organisiert, um ihren Rektor würdig in die Pension zu entlassen.

Mit einigen ehemaligen Kollegen und Freunden machte sich Dollak – noch ahnungslos – am Dienstagmorgen zu einer kleinen Wanderung zum Zeppelinhangar auf, die an insgesamt sechs Stationen von Schülern des Graf-Zeppelin-Gymnasiums gestaltet wurde. Auf dem Pausenhof zeigten die Schüler der fünften Klassen den diesjährigen Seehasentanz, dann kamen die Zeppeliner der neunten Klassen dazu und begleiteten den kleinen Umzug. Kurz vor dem Riedlewald stieß dann der Zeppelinwagen des Seehasenfestes zu der kleinen Gruppe, eine wehmütige Erinnerung an die vergangenen Jahre als Präsident des Seehasenfestes. An der vierten Station in der Feuerwehr verabschiedeten die GZG-Jungs, ein Knabenchor unter der Leitung von Arno Kleiß, ihren Rektor mit „Sound of Silence“ und dem Heimatlied der Stadt Friedrichshafen. Als nächstes musste Dollak ein Rätsel lösen, das Schüler aus seiner ehemaligen Chemie-Klasse vorbereitet hatten: Anhand von Puzzle-Ausschnitten musste er Motive erraten, die im Graf-Zeppelin-Gymnasium fotografiert wurden. An der folgenden Station in Allmannsweiler wartete ein weiterer Chor aus Schülern der Kursstufe 1, die ihrem Schulleiter einen selbstverfassten Kanon vortrugen.

Auf Höhe der Messe beschlich Hermann Dollak dann langsam eine Ahnung, wo die Wanderung denn wohl enden könnte: im ZeppelinHangar. Dort angekommen stießen weitere „Wegbegleiter“ dazu, die zur Verabschiedung des Rektors eingeladen worden waren: Ehemalige Kollegen und Mitglieder des Schulleitungsteams und Sekretariats und sogar einstige Lehrer. Der ehemalige Physiklehrer Udo Nimmerrichter beschrieb Hermann Dollak als einen „sehr wohlwollenden und zielstrebigen Schüler“ und freute sich, seinen ehemaligen Schüler auch nun wieder begleiten zu können.

Vor dem Hangar wurde dann das Abschiedsgeschenk überreicht: ein Privatflug im Zeppelin über Friedrichshafen. Nach dem Check-In wartete auf der Terrasse des Gastronomiebereiches eine weitere Überraschung: Die Lehrerband, bestehend aus sechs Lehrern des Graf-Zeppelin-Gymnasiums, spielte für den scheidenden Chef ein selbstverfasstes Lied und sorgte für ordentliche Stimmung vor dem Flug. Überwältigt stieg Dollak dann mit seiner Frau Johanna Dollak und den „Wegbegleitern“ nach einem kurzen Einführungsfilm in den Zeppelin – für einige war es der erste Flug überhaupt.

Doch der Höhepunkt des Tages folgte erst während des Fluges: Nach wenigen Flugminuten erreichte der Zeppelin das Zeppelinstadion, in dem sich über 600 Schüler und Lehrer des Graf-Zeppelin-Gymnasiums versammelt hatten und auf dem Rasen die Worte „GZG ADE DR. D“ bildeten und so für einen würdigen Abschluss des Vormittags sorgten.

Im Jahr 1972 hatte Hermann Dollak sein Abitur am Graf-Zeppelin-Gymnasium gemacht, hatte dann seit 1983 am GZG Chemie und Biologie unterrichtet. Seit 2010 war er Schulleiter am GZG. Die Zeit als Schulleiter wäre wohl die Beste gewesen, weil er so viel geben und gestalten, aber auch mitnehmen und lernen konnte, so Dollak. In nächster Zeit werde er sich mit seiner Frau viel um Haus und Garten kümmern, außerdem wollen sie einige Reisen unternehmen. „Ich werde aber wohl immer mit dem GZG verbunden bleiben, zu vielen Kollegentreffen kommen und an Festtagen vorbeikommen.“, sagte Hermann Dollak. Auch seine Mitgliedschaft im Förderverein des Graf-Zeppelin-Gymnasiums sei ein weiteres Bindeglied.

Am Mittwoch gab es dann während der offiziellen Abschlussfeier in der Bodenseehalle eine weitere Überraschung: Nach einer kurzen Rede, die Dollak mit „Danke und Ade.“ zusammenfasste, begannen verschiedene Musikensembles der Schule zu spielen und alle Schüler des GZG begannen gleichzeitig, für Dollak zu tanzen. Zum Abschluss zog ein Teil des Seehasenfanfarenzuges in die Halle ein und verabschiedete den ehemaligen Präsidenten des Seehasenfestes. Organisiert wurde diese Aktion von einstigen Schülersprechern um Sven Hanagarth. Nach einer weiteren Überraschung wurden die Schüler dann glücklich in die Sommerferien und Hermann Dollak in Pension entlassen.