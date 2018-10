Gymnastikgruppe bei Gymwelt-Festival in Lahr

Auf der Landesgartenschau blüht und wächst es nicht nur, sondern es gibt eine Reihe von Veranstaltungen auf dem Landesgartenschaugelände. So veranstaltete der Badische Turnerbund das Gymnastik-Festival unter dem Motto „Sport und Bewegung“ auf der E-Werk Bühne. Bereits im Juni beim Landesturnfest in Weinheim wurde die Gymnastikgruppe Klara Schweizer eingeladen, an diesem Gymwelt-Festival mit ihren Vorführungen teilzunehmen. Gut vorbereitet reiste die Gruppe nach Lahr und mit ihren beiden Choreografien „Impressionen in Blau“ und dem „modernen Tanz“ waren sie Teil des kurzweiligen Showprogramms auf der E-Werk Bühne. In der Moderation hieß es: „Solche Gruppen wie ihr es seid, brauchen wir, denn die Gymnastinnen sind schon seit über 35 Jahren zusammen und seit dieser Zeit bei allen nationalen und internationalen Turnfesten aktiv dabei.“ Für die Gruppe war es wieder ein Wochenende voller Erfolg und mit viel Applaus wurden sie verabschiedet.