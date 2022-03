Gymnastik und Englisch im Haus Sonnenuhr

Zwei neue Angebote gibt es ab Montag, 7. März, für interessierte Seniorinnen und Senioren im Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße 2: Englische Konversation, um auf Reisen oder auch einfach zuhause englisch zu sprechen und Mobilitätsgymnastik, um beweglich, wendig, agil und damit gesund und fit zu bleiben.

Am Montag, 7. März, um 9.45 Uhr und an den darauffolgenden sechs Montagen kann im Haus Sonnenuhr Englisch gelernt werden. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Im Gegenteil: Je weniger Vorkenntnisse vorhanden sind, desto besser, heißt es in einer Mitteilung. Viel wichtiger sei es demnach, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen geistig fit zu halten und gleichzeitig etwas zu lernen, was Freude bereitet.

Mit Spaß und Elan beweglicher werden, das ist das Ziel des Gymnastikangebots im Haus Sonnenuhr, das am Montag, 7. März um 11 Uhr startet. Die Übungen und Dehnungen richten sich nach den Vorgaben von Liebscher & Bracht. Diverse Aufwärmübungen orientieren sich an Pilates. Wer mitmachen will, sollte in bequemer Kleidung kommen. Dem Kurs am 7. März folgen sechs weitere Kurse an den darauffolgenden Montagen.

Voraussetzung für die Teilnahme ist 3G (Geimpft, genesen oder getestet). Zudem muss im gesamten Haus Sonnenuhr eine FFP2-Maske getragen werden.